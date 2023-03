Φονικός ανεμοστρόβιλος και ισχυρές θύελλες χτύπησαν το Μισισιπή των ΗΠΑ με αποτέλεσμα τουλάχιστον 23 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν.

Όλα έγιναν όταν ανεμοστρόβιλος και ισχυρές θύελλες έπληξαν την πολιτεία του Μισισιπή στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών.

Επίσης, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούν μία ζώνη καταστροφής μήκους 100 χιλιομέτρων στην περιοχή του Σίλβερ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας των ΗΠΑ που χτυπήθηκε από τον ανεμοστρόβιλο.

Το CNN μετέδωσε ότι η κωμόπολη του Ρόλινγκ Φορκ έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

🚨Per Amory, Mississippi fire scanner: “All of north Amory is gone”. Multiple gas leaks and major damage reported after tornado. Responders having hard time moving through streets due to debris.



Forecast Center says debris was being lofted at least 16,000 feet in the air.

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/cebsgts3WP