ΗΠΑ – Ιράν: Στον «αέρα» οι διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος για συμφωνία – Παγίδα «βλέπει» η Τεχεράνη

Την εκτίμηση ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή (19.04.2026), υποστηρίζοντας ότι η βασική δομή μιας συμφωνίας έχει πλέον διαμορφωθεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος τόσο για τον επόμενο γύρο επαφών όσο και για την πιθανότητα να υπάρξει τελική συμφωνία.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να θεωρεί ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε ένα τελικό πλαίσιο, αν και ανοιχτά ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν. Στην Τεχεράνη, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς τις προοπτικές συμφωνίας και εκφράζουν ανησυχίες ότι οι δηλώσεις περί προόδου ενδέχεται να λειτουργούν ως κάλυψη για ενδεχόμενη αιφνιδιαστική επίθεση των ΗΠΑ.

Πηγές που επικαλούνται τα πρακτορεία Fars και Tasnim αναφέρουν ότι η συμμετοχή στις συνομιλίες συνδέεται με την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ενώ το επίσημο IRNA φέρεται να απορρίπτει τα περί άμεσης επανέναρξης διαπραγματεύσεων, μιλώντας για απουσία «σαφούς προοπτικής καρποφόρων συνομιλιών» και για «υπερβολικές» ή «παράλογες» αμερικανικές απαιτήσεις. Την ίδια στιγμή, αμερικανικά και διεθνή μέσα σημειώνουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, παρά τα μηνύματα αισιοδοξίας από τον Λευκό Οίκο.

«Τελευταία ευκαιρία» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμ νωρίτερα σήμερα, μιλώντας το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2026) στο Fox News, απηύθυνε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν να συναινέσει σε ειρηνευτική συμφωνία, διαφορετικά, όπως είπε, η χώρα «θα ανατιναχθεί».

«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί», προειδοποίησε χαρακτηριστικά. Η νέα αυτή τοποθέτηση ήρθε αμέσως μετά τη σκληρή αντίδρασή του στα πυρά που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο (18.04.206), λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας διέλευσης. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «πλήρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Τραμπ: «Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία»

Την ώρα που τα Στενά παραμένουν αποκλεισμένα για τη ναυσιπλοΐα, δύο ημέρες αφού το Τραμπ και το Ιράν ανακοίνωσαν πως θα ανοίξουν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως απεσταλμένοι του θα μεταβούν στο Πακιστάν το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026), έχοντας προετοιμαστεί για περαιτέρω συνομιλίες.

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω πως θα τη δεχθούν, διότι, εάν δεν τη δεχθούν, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε ενεργειακή μονάδα και κάθε γέφυρα στο Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να προσθέσει: αρκετά με την ευγένεια. (“NO MORE MR. NICE ⁠GUY!”).

Η παρέμβαση του Πακιστάν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν για την κρίση στον Κόλπο. Ο ίδιος ανέφερε ότι μετέφερε στον Ιρανό πρόεδρο στοιχεία από τις πρόσφατες συνομιλίες του με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Τουρκίας.

«Εκτίμησα τη συμμετοχή του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας του στην Ισλαμαμπάντ για τις ιστορικές συνομιλίες, και τις πρόσφατες συζητήσεις με τον Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ στην Τεχεράνη», δήλωσε ο Σαρίφ, ενώ επανέλαβε ότι το Πακιστάν επιθυμεί να διατηρήσει ρόλο διαμεσολαβητή υπέρ της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Στην ανάρτησή του μάλιστα έκανε λόγο για «ιστορικές συνομιλίες» στο Ισλαμαμπάντ και για ιρανική συμμετοχή σε υψηλό επίπεδο.

Νετανιάχου: «Δεν έχει τελειώσει ακόμη»

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν μπορεί να θεωρείται λήξασα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας. Μιλώντας στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο αγώνας κατά της Τεχεράνης «δεν έχει τελειώσει ακόμη» και ότι «ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξουν νέες εξελίξεις».

«Έχουμε εμπλακεί μαζί με τις ΗΠΑ σε μια μάχη ενάντια στη μεγάλη τυραννία του Ιράν, η οποία τρομοκρατεί τον κόσμο, επιδιώκει την καταστροφή μας και επιδιώκει να καταστρέψει τις ΗΠΑ, επιδιώκει να καταστρέψει τον δυτικό πολιτισμό όπως τον γνωρίζουμε. Έχουμε επιτύχει τεράστια πράγματα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας φέρει νέες εξελίξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.