Τραμπ: Συζητάμε τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας με το Ιράν – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλλει εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα σχετικά με πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με ηγέτες χωρών του Κόλπου, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε και η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα.

«Οι τελευταίες λεπτομέρειες και οι τελικές πτυχές της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα. Μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών στοιχείων της συμφωνίας, προβλέπεται και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.

Η αναφορά στα Στενά του Ορμούζ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, με οποιαδήποτε εξέλιξη στην περιοχή να επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές και τη γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή.

Στην ανάρτησή του σημείωσε: «Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ θετική συνομιλία με τον Mohammed bin Salman Al Saud της Σαουδικής Αραβίας, τον Mohammed bin Zayed Al Nahyan των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, τον Πρωθυπουργό Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani και τον Υπουργό Ali al-Thawadi του Κατάρ, τον Στρατάρχη Syed Asim Munir Ahmed Shah του Πακιστάν, τον Πρόεδρο Recep Tayyip Erdoğan της Τουρκίας, τον Πρόεδρο Abdel Fattah El-Sisi της Αιγύπτου, τον Βασιλιά Abdullah II της Ιορδανίας και τον Βασιλιά Hamad bin Isa Al Khalifa του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα όσα αφορούν ένα Μνημόνιο Κατανόησης για την ειρήνη.

Μια συμφωνία έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της τελικής οριστικοποίησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των υπόλοιπων χωρών που αναφέρθηκαν παραπάνω.

“An Agreement has been largely negotiated, subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran, and the various other Countries, as listed…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z49bOkkUoh — The White House (@WhiteHouse) May 23, 2026

Παράλληλα, είχα τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Bibi Netanyahu, η οποία επίσης εξελίχθηκε εξαιρετικά θετικά.

