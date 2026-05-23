Βαθαίνει το ρήγμα Τραμπ – Νετανιάχου, λένε οι NYT: «Οι ΗΠΑ αφήνουν το Ισραήλ εκτός διαπραγματεύσεων με το Ιράν»

Πληθαίνουν οι πληροφορίες για τη ρήξη στη σχέση των άλλοτε καλών φίλων και συνεργατών Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η κυβέρνηση του Ισραήλ νιώθει τελείως παραγκωνισμένη από τις διαπραγματεύσεις για ειρήνη με το Ιράν, με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να κάνουν «αγώνα δρόμου» για να μάθουν έστω και «μισή» πληροφορία για το επίπεδο και το είδος των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η ισραηλινή εφημερίδα «Yedioth Ahronoth» μετέδωσε σήμερα (23.05.2026) πως το Ισραήλ για να μάθει έστω και την παραμικρή πληροφορία για την φύση των διαπραγματεύσεων, πρέπει να πιέσει περιφερειακούς ηγέτες ή διπλωμάτες που συμμετέχουν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Όπως φαίνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε να καλεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ώστε να συζητούν από κοινού τα επόμενα βήματά τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται πως «γύρισε την πλάτη» στον Ισραηλινό ομόλογό του, μετά την εκτίμηση του δεύτερου πως το Ιράν θα «πέσει» γρήγορα από την κοινή επίθεσή τους. Αυτό τουλάχιστον φέρεται πως του είπε πριν ξεκινήσουν την επιχείρηση «Επική Οργή». Από τότε το Ιράν αντιστέκεται σθεναρά, μπλοκάροντας τη διέλευση των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ και οδηγώντας την παγκόσμια οικονομία στο «χείλος του γκρεμού» Πέρα από αυτό, το Ιράν φέρεται πως μάζεψε δυνάμεις και ξεκίνησε να κατασκευάζει εκ νέου όπλα και πυραύλους, εκμεταλλευόμενο την κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο.

Από τις κοινές, αυτόνομες επιθέσεις στην αναμονή για έγκριση σε κάθε «βήμα»

Ο στόχος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ήταν:

η καταστροφή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος η εξάλειψη του πυραυλικού συστήματος του Ιράν η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος

Κανένα από αυτούς τους στόχους δεν έχει επιτευχθεί.

Σύμφωνα με τους New York Times, πολλοί αξιωματούχοι από τον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούσαν την ιδέα της αλλαγής του ιρανικού καθεστώτος παράλογη, κάτι που αποτέλεσε και το πρώτο «ρήγμα» μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών.

Εν μέσω λοιπόν του αποκλεισμού του Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις, οι Ισραηλινοί φοβούνται πως το πυραυλικό σύστημα του Ιράν μπορεί να μείνει εκτός των συνομιλιών, σύμφωνα και πάλι με τους New York Times.

Οι Ισραηλινοί ανησυχούν πως μία συμφωνία (χωρίς την συμμετοχή τους) θα μπορούσε να μην φέρει κυρώσεις στο Ιράν, να μην το περιορίσει σε πυραύλους και στο πυρηνικό πρόγραμμα του με αποτέλεσμα να δισεκατομμύρια δολάρια να μπουν ξανά στην Τεχεράνη που θα χρηματοδοτούν τρομοκρατικές οργανώσεις όπως Χεζμπολάχ και Χαμάς που στοχεύουν κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα και πάλι με το δημοσίευμα, από εκεί που Ισραήλ και ΗΠΑ κάθονταν στο ίδιο τραπέζι και λάμβαναν από κοινού αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, οι Ισραηλινοί περιμένουν πλέον έγκριση των ΗΠΑ για κάθε ενέργεια.

Αυτό φάνηκε κιόλας από τα ισραηλινά χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη και το Καράτζ. Αν και το Ισραήλ φέρεται πως είχε πάρει έγκριση από τις ΗΠΑ στη συνέχεια οι Αμερικανοί δήλωσαν πως δεν ενέκριναν τις επιθέσεις.

Σε άλλη περίπτωση, οι ΗΠΑ «άδειασαν» το Ισραήλ όταν χτύπησε το κοίτασμα φυσικού αερίου και τις εγκαταστάσεις πετρελαίου South Pars κατά μήκος του Περσικού Κόλπου στο νότιο Ιράν.

Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί πως γνώριζε για την επίθεση ενώ στη συνέχεια το επέκρινε καταγγέλλοντας «βίαια επίθεση». Στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι είχε μιλήσει με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζητώντας του εκ των προτέρων και μην το κάνει.

Εκείνο το βράδυ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είχε ενεργήσει μόνο του και ότι ο Τραμπ του είχε ζητήσει να καθυστερήσει μελλοντικές επιθέσεις.

Οι New York Times σημείωσαν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαμαρτυρήθηκαν για την περιθωριοποίησή τους στις διαπραγματεύσεις, ειδικά αφότου το Ισραήλ είχε αναλάβει οικειοθελώς μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες διεθνώς αποστολές, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης προσπάθειας επίθεσης στον πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή.