Για την δολοφονία του πατέρας της και της συντρόφου του, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, κατηγορείται μια γυναίκα στις ΗΠΑ. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν διαφορές μεταξύ πατέρα και κόρης για περιουσιακά στοιχεία.

Ο 87χρονος John Enders και η 75χρονη σύντροφός του, Francoise Pitoy, βρέθηκαν νεκροί την περασμένη Κυριακή – όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post – στο πολυτελές παραθαλάσσιο σπίτι στο Νιου Τζέρσεϊ από αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, το ζευγάρι είχε πεθάνει από τις 29 Σεπτεμβρίου και είχαν υποστεί «πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι».

Για την διπλή δολοφονία κατηγορείται η κόρη του 87χρονου, Sherry Lee Heffernan, η οποία συνελήφθη την Τρίτη (5/10) στο σπίτι της στο Λάντενμπεργκ και αναμένεται να εκδοθεί στο Γκάρντεν Στέιτ. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν διαφορές μεταξύ πατέρα και κόρης για περιουσιακά στοιχεία και ζητήματα πώλησης ακίνητης περιουσίας.

Ο 87χρονος John Enders απέκτησε το υπερπολυτελές παραθαλάσσιο σπίτι στο Νιου Τζέρσεϊ τον Μάιο, μετακινώντας το από καταπίστευμα, σύμφωνα με το Asbury Park Press. Μετά την αλλαγή, είχε βγάλει το ακίνητο προς πώληση για 2,3 εκατομμύρια δολάρια και έκτοτε έχει μειώσει την τιμή στα 1,99 εκατομμύρια.

