Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ένας άνδρας στις ΗΠΑ αφού ένα μέντιουμ που του είχε υποσχεθεί, ότι μπορεί να ξορκίσει μια κατάρα στον γάμο του, δεν τα κατάφερε. Ο Μάουρο Ρεστρέπο προσέλαβε μέσω διαδικτύου το μέντιουμ για να «λύσει» τα μάγια που του είχε κάνει η πρώην σύντροφος του.

Στην αγωγή που κατέθεσε ο Μάουρο Ρεστρέπο ισχυρίζεται ότι το μέντιουμ του είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν πάλι ευτυχισμένος αν της κατέβαλε περίπου 4.400 ευρώ για να «λύσει» τα μάγια. Όμως αφού κατέβαλε προκαταβολή 860 ευρώ στο μέντιουμ, ο άνδρας αυτός από το Λος Άντζελες δεν είδε καμία βελτίωση στον γάμο του και υπέφερε από αϋπνίες, άγχος και αγωνία, όπως προκύπτει από δικόγραφα.

Έτσι κατέθεσε αγωγή εναντίον του μέντιουμ για εξαπάτηση και ζητάει αποζημίωση ύψους 21.500 ευρώ.

Όπως υποστηρίζει ο Μάουρο Ρεστρέπο, κατέφυγε στις υπηρεσίες της Σοφία Άνταμς, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται «Μέντιουμ, Ειδικός σε Ερωτικά Θέματα» και «Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης PhD», για να τον βοηθήσει να βελτιώσει την προσωπική του ζωή στη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου.

Η Σοφία Άνταμς φέρεται να είπε στον Μάουρο Ρεστρέπο ότι, αν δεν φύγει η κατάρα, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του θα είναι “δυστυχισμένοι και θα κινδυνεύουν». Στην αγωγή εμφανίζονται ως εναγόμενοι, εκτός από την Άνταμς, και ο σύζυγός της, η κόρη της και οι ιδιοκτήτες του σπιτιού της. Μεταξύ των κατηγοριών που διατυπώνει ο ενάγων είναι κατηγορίες για αμέλεια, για συνωμοσία και για εκούσια και ακούσια πρόκληση ψυχικής οδύνης.

Στη διάρκεια της συνεδρίας, η Σοφία Άνταμς -όπως υποστηρίζει ο ενάγων-διάβασε τα χαρτιά ταρώ του Μάουρο Ρεστρέπο και του είπε ότι έχει πάνω του «mala suerte, δηλαδή κακοτυχία από κατάρα που του έριξε μια μάγισσα, την οποία προσέλαβε η πρώην σύντροφός του».

