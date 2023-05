Ένας καθηγητής Πανεπιστημίου της Φλόριντα των ΗΠΑ έσπασε το ρεκόρ υποθαλάσσιας διαβίωσης, καθώς έχει μείνει για 74 μέρες σε ένα ειδικό θάλαμο κάτω από το νερό και μάλιστα δεν θέλει να μείνει εκεί. Θέλει να πάει το ρεκόρ ακόμα παραπάνω, καθώς έχει βάλει στόχο να μείνει εκεί για 100 μέρες.

Ο καθηγητής Τζόζεφ Ντιτούρι, ο οποίος είναι και υποβρύχιος ερευνητής έκλεισε 74 μέρες κάτω από το νερό μέσα σε ένα ειδικό θάλαμο – καταφύγιο για αυτοδύτες που βρίσκεται στον πυθμένα μιας λιμνοθάλασσας βάθους 10 μέτρων στο Κι Λάργκο των ΗΠΑ.

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής μπήκε στον θάλαμο της λιμνοθάλασσας των ΗΠΑ στην 1η Μαρτίου και δεν θέλει να φύγει από εκεί, παρά το ότι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ υποθαλάσσιας διαβίωσης, αφού έχει μείνει 74 μέρες κάτω από το νερό.

Η 74η μέρα που ο Τζόζεφ Ντιτούρι έμεινε κάτω από την επιφάνεια του νερού στο καταφύγιο Jules Undersea Lodge έμοιαζε με όλες τις άλλες που βρίσκεται εκεί. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα των ΗΠΑ τήρησε πιστά το πρόγραμμά του και το μενού του.

Έφαγε ένα πρωτεϊνούχο γεύμα με αυγά και σολομό, το οποίο μαγείρεψε στο φούρνο μικροκυμάτων που υπάρχει στον θάλαμο, έκανε την γυμναστική του και φυσικά έριξε και τους ύπνους του.

