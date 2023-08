Δυο δημοσιογράφοι ερευνητές από τις ΗΠΑ όχι μόνο θεωρούν ότι υπάρχουν UFO, αλλά κατέθεσαν και επιστολές στο Κογκρέσο που αναφέρουν ότι ρωσικά αεροσκάψη έχουν δώσει μάχες με Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα και μάλιστα στις αερομαχίες με τους εξωγήινους έχασαν τη ζωή τους δυο πιλότοι.

Η ακρόαση που έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Κογκρέσο των ΗΠΑ με θέμα τα UFO έδωσε τροφή στους συνωμοσιολόγους που θεωρούν ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και κάνουν συχνά πυκνα επισκέψεις στα μέρη μας με Ιπτάμενα Αντικείμενα .

Δύο βραβευμένοι δημοσιογράφοι – ερευνητές των ΗΠΑ κατέθεσαν απόρρητα ρωσικά έγγραφα που «έκλεψαν» από τη χώρα και τα οποία αναφέρουν ότι ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη αντιμετώπισαν τουλάχιστον 45 φορές UFO μέχρι το 1993.

Τα απόρρητα ρωσικά έγγραφα που έβγαλε λαθραία από τη χώρα ο ερευνητής δημοσιογράφος George Knapp ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη της Μόσχας «κυνηγούσαν τα UFO» και «έριχναν πυρά εναντίον τους».

Και αυτό είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι από τις πληροφορίες που κατέθεσαν μέσω των επιστολών του George Knapp και του συναδέλφου του Jeremy Corbell, που στάλθηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την ακρόαση για τα UFO την Τετάρτη. Την ύπαρξη των δύο επιστολών και το περιεχόμενό τους αποκάλυψε το Fox News Digital.

Multiple Legacy UFO Programs



George Knapp agrees that there are more than one UFO Legacy program. Knapp is not sure how many programs exist or existed but says he knows there is “a bunch of them”, Knapp also says that even David Grusch probably doesn’t know how many… pic.twitter.com/61DHuhfB6l