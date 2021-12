Ο πατέρας του 15χρονου αγόρασε πριν από μερικές ημέρες το ημιαυτόματο όπλο, με το οποίο ο ανήλικος άνοιξε χθες Τρίτη (30.11.202) πυρ σε σχολείο του Μίσιγκαν, προκαλώντας μακελειό αφού σκότωσε τρεις συμμαθητές του και τραυμάτισε άλλους οκτώ ανθρώπους, προτού συλληφθεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο σερίφης της Κομητείας Όουκλαντ, Μάικλ Μπουσάρ, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε κάποιες ώρες μετά το μακελειό στο σχολείο του Όξφορντ ότι οι ερευνητές της αστυνομίας δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν τι μπορεί να προκάλεσε αυτήν την «ανείπωτη και ασυγχώρητη» πράξη βίας, ότι ο 15χρονος άρχισε να «γαζώνει» όποιον έβρισκε μπροστά του με το ημιαυτόματο όπλο.

Ο ύποπτος, ένας μαθητής της Β’ Λυκείου, αφοπλίστηκε και συνελήφθη από βοηθούς του σερίφη μερικά λεπτά μετά τη στιγμή που άρχισε να πυροβολεί. Μάλιστα, αρνήθηκε να μιλήσει με την αστυνομία παρά τον διορισμό δικηγόρου από τους γονείς του, οι οποίοι αρνήθηκαν να δώσουν άδεια στις αρχές να ανακρίνουν τον γιο τους, πρόσθεσε ο σερίφης.

«Ο άνθρωπος που γνωρίζει τα περισσότερα για το κίνητρο δεν μιλάει», είπε ο Μπουσάρ και σημείωσε ακόμη ότι δεν γνωρίζει αν ο ύποπτος είχε προηγουμένως προβλήματα με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης ενώ πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι υπήρχαν ζητήματα πειθαρχίας ή προβλήματα μαζί του στο σχολείο».

A look from the ground as emergency vehicles rushed to Oxford High School a short time ago. pic.twitter.com/91lrM7tCsj November 30, 2021

Περισσότερες από 100 κλήσεις για βοήθεια έγιναν από τρομοκρατημένους μαθητές και καθηγητές που είχαν κρυφτεί μέσα στο σχολείο, το Λύκειο Όξφορντ του Μίσιγκαν, το οποίο βρίσκεται περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια του Ντιτρόιτ, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Μπουσάρ εξήρε την άμεση κινητοποίηση των βοηθών του, οι οποίοι, όπως πρόσθεσε, έφτασαν στο σημείο εντός λίγων λεπτών και κατευθύνθηκαν απευθείας προς το μέρος από το οποίο ακούγονταν οι πυροβολισμοί, προλαμβάνοντας ένα πολύ μεγαλύτερο λουτρό αίματος.

Αυτοί ήρθαν αντιμέτωποι με τον νεαρό ύποπτο, ο οποίος προχωρούσε προς το μέρος τους σε έναν διάδρομο με γεμάτο όπλο, προτού αυτός σηκώσει τα χέρια του και τα βάλει πίσω από το κεφάλι και παραδοθεί, σύμφωνα με τον σερίφη.

Η ακριβής σειρά των γεγονότων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης παραμένει ασαφής, αλλά η αστυνομία πιστεύει ότι το αγόρι έφερε το όπλο στο σχολείο έχοντάς το μέσα στο σακίδιό του, πρόσθεσε αυτός.

«Η μόνη πληροφορία που έχω είναι ότι βγήκε από τις τουαλέτες με ένα όπλο και δεν ξέρω που είχε πάει πρώτα», διευκρίνισε.

Parents walk away w/their kids from a Meijer's parking lot in Oxford where many gathered following an active shooter situation at Oxford High School in Oxford on November 30, 2021.

Police took a suspected shooter into custody. 3 dead, 6 injured.

📸‘s by @ericseals of @freep pic.twitter.com/x1pSOUbKk2 — 📸🎥Eric Seals (@ericseals) November 30, 2021

Η αστυνομία θα παραδώσει στο τέλος της έρευνάς της τα στοιχεία στην εισαγγελία, η οποία θα αποφασίσει τι κατηγορίες θα απαγγείλει στον δράστη και αν θα δικαστεί ως ενήλικος ή ανήλικος, σύμφωνα με τον σερίφη.

Προς το παρόν ο 15χρονος ύποπτος, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε από τις αρχές επειδή είναι ανήλικος, κρατείται σε ειδικό κελί όπου επιτηρείται για την αποφυγή ενδεχόμενης αυτοκτονίας, δήλωσε παράλληλα ο αξιωματούχος της Κομητείας Όουκλαντ Ντέιβιντ Κούλτερ.

Οι τρεις μαθητές που έχασαν τη ζωή τους είναι ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο υπέκυψε στα τραύματά του κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο με περιπολικό, και δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 17 ετών, σύμφωνα με τις αρχές.

Από τους 8 τραυματίες, οι 7 ήταν μαθητές, από τους οποίους 2 νοσηλεύονται με τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι. Επίσης τουλάχιστον 2 κορίτσια, ηλικίας 14 και 17 ετών, σύμφωνα με τον Μπουσάρ, τραυματίστηκαν σοβαρά στο στήθος και το ένα από αυτά έχει διασωληνωθεί.

Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε επίσης ένας καθηγητής που είχε τραυματιστεί στον ώμο, ο οποίος πήρε εξιτήριο αργότερα.

A student from inside Oxford High School captured this footage of the possible shooter trying to get into the classroom by impersonating a sheriff



The students did not open the door and escaped through a windowhttps://t.co/DCKb6l555w pic.twitter.com/gQWOuJPAAL — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021

Ο βοηθός σερίφη Μάικλ Μακάμπι διευκρίνισε παράλληλα ότι ο 15χρονος πυροβόλησε 15 με 20 φορές με το ημιαυτόματο πιστόλι ενώ το περιστατικό διήρκεσε όχι περισσότερο από 5 λεπτά.

Το αγόρι ήταν οπλισμένο με ένα ημιαυτόματο πιστόλι, το οποίο είχε αγοράσει ο πατέρας του στις 26 Νοεμβρίου, μαζί με τρεις γεμιστήρες 15 σφαιρών, συμπλήρωσε ο Μπουσάρ, προσθέτοντας ότι ο 15χρονος «πυροβολούσε» προφανώς με το όπλο πριν από την χθεσινή επίθεση και είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες από το όπλο και έναν στόχο που χρησιμοποιούσε.

«Αμερικανικό Πρόβλημα»

«Οι σκέψεις μου στρέφονται στις οικογένειες που ζουν αυτόν τον αφόρητο πόνο της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε επαγγελματικό λύκειο της Μινεσότα.

Το πιο πρόσφατο από μια μακρά σειρά αιματηρών επεισοδίων με πυρά σε αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία αναμένεται για άλλη μια φορά να πυροδοτήσει συζητήσεις για τον έλεγχο των όπλων και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς πολλές πολιτείες επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στα πυροβόλα όπλα, ενώ οι διαταραχές ψυχικής υγείας συχνά δεν αντιμετωπίζονται.

«Πρόκειται αποκλειστικά για ένα αμερικανικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε η κυβερνήτης του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ, η οποία έσπευσε στον τόπο του εγκλήματος και εμφανίστηκε στους δημοσιογράφους μαζί με τον βοηθό σερίφη Μακάμπι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ