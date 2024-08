ΗΠΑ: Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις – «Η ελπίδα επιστρέφει»

Με αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, Μπαράκ Ομπάμα και Μισέλ Ομπάμα έστειλαν μήνυμα στήριξης της Κάμαλα Χάρις ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο συνέδριο των Δημοκρατικών, ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι οι «ΗΠΑ έτοιμοι για την πρόεδρο Κάμαλα Χάρις».

Και «η Κάμαλα Χάρις είναι έτοιμη για τη δουλειά», πρόσθεσε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι κάποια «που πέρασε όλη της τη ζωή μαχόμενη γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη να ακουστούν».

Ο Ομπάμα προσάρμοσε, μάλιστα, το παλιό του σλόγκαν «Yes, we can» («ναι, μπορούμε») στην υποψήφια Χάρις, διαβεβαιώνοντας πως «ναι, μπορεί» να κερδίσει τις προσεχείς εκλογές στις ΗΠΑ.

Obama: Here is a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator nine years ago. There’s the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes pic.twitter.com/WGwNOFinHK