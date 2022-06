O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι ο κόσμος “νιώθει αποτροπιασμό” για το χτύπημα ρωσικού πυραύλου τη Δευτέρα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 13 νεκρούς και 40 τραυματίες.

Περιγράφοντας την πυραυλική επίθεση ως “την τελευταία χρονικά μιας σειράς ωμοτήτων”, ο υπουργός Εξωτερικών έγραψε στο Twitter ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους Ουκρανούς εταίρους τους και θα ζητήσουν η Ρωσία να λογοδοτήσει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ευθύνονται για τις θηριωδίες”.

