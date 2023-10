Νεκρός έπεσε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που εισέβαλε με το όχημά του μέσα στο προξενείο της Κίνας στο Σαν Φρανσίσκο. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως σκότωσε τον δράστη λίγο μετά το περιστατικό.

Το κινεζικό προξενείο επεσήμανε σε ανάρτησή του στο WeChat ότι από σήμερα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του γραφείου έκδοσης βίζας στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο.

Οι λεπτομέρειες του συμβάντος δεν είναι ξεκάθαρες ακόμη και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν έχει εξακριβώσει ακόμη την ταυτότητα του δράστη. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το περιστατικό.

«Δεν γνωρίζω πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο γραφείο έκδοσης βίζας την ώρα της σύγκρουσης», δήλωσε η Κάθριν Γουίντερς εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το αυτοκίνητο μέσα στον χώρο του κινεζικού προξενείου. Οι αστυνομικοί εισήλθαν, είχαν επαφή με τον ύποπτο και ακολούθησαν πυροβολισμοί στους οποίους ενεπλάκη ένας αστυνομικός», πρόσθεσε η Γουίντερς.

NEW VIDEO: Car crashes into the Chinese Consulate in San Francisco.



A witness says the driver, who was shot by police, yelled “Where’s the CCP?” pic.twitter.com/40g2eUsZNH