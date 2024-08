ΗΠΑ: Νεκρός 13χρονος από την τροπική καταιγίδα «Ντέμπι» στη Φλόριντα – Νέες φωτογραφίες και βίντεο

Ο κυκλώνας «Ντέμπι», που υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα φτάνοντας στη Φλόριντα στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, στοίχισε τη ζωή σε έναν 13χρονο. Ο ανήλικος καταπλακώθηκε από ένα δέντρο και σκοτώθηκε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το παιδί έχασε τη ζωή του όταν το δέντρο που ξεριζώθηκε από την τροπική καταιγίδα «Ντέμπι», έπεσε στην τροχοβίλα της οικογένειάς του, στο Φάνινγκ Σπρινγκς, στη βορειοδυτική Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η «Ντέμπι» αναμένεται ότι θα διασχίσει τη βόρεια Φλόριντα και θα κατευθυνθεί προς τη νότια Τζόρτζια και στη συνέχεια, το βράδυ της Τρίτης (06.08.2024), στη Νότια Καρολίνα.

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές το νερό μπορεί να φτάσει και τα δύο μέτρα.

Less than a year after Hurricane Idalia smashed the region, the recovering communities of #Florida ’s Big Bend coast are about to get hit by another powerful tropical cyclone. #Debby (Sat-image credit: CIMSS) pic.twitter.com/MrGmZGukYJ

Off the coast of #Florida on Sunday, 2 boaters were saved after their 34-foot vessel lost its sail due to hazardous conditions caused by #Debby, a tropical cyclone at the time. There were 50 knot winds & 15 to 20 foot seas, according to the Coast Guard. pic.twitter.com/5dsWY12jtz