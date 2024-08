ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Ντέμπι κατέφτασε στη Φλόριντα απειλώντας με «καταστροφικές» πλημμύρες

Ο κυκλώνας «Ντέμπι» απειλεί τη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Για πιθανές «καταστροφικές πλημμύρες» σε ορισμένες περιοχές, προειδοποιούν οι αμερικανικές αρχές.

Η «Debby» έφτασε στην περιοχή της Φλόριντα ως κυκλώνας κατηγορίας 1 στην πεντάβαθμη κλίμακα, κοντά στο Στάινχατσι, μια μικρή πόλη με πληθυσμό 1000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται στις δυτικές ακτές της Πολιτείας των ΗΠΑ, στην πλευρά του Κόλπου του Μεξικού.

«Είδαμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της Φλόριντας», δήλωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ρον ΝτεΣάντις. «Και δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει, όταν περνάει η καταιγίδα. Υπάρχει μια απειλή, μια μόνιμη απειλή τις επόμενες ημέρες».

«Μέχρι στιγμής, περίπου 143.000 κάτοικοι της Φλόριντας δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα», συμπλήρωσε ο ίδιος, διαβεβαιώνοντας πως συνεργεία βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση όσο το δυνατόν συντομότερα.

Στις 08.00 το πρωί τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας), οι άνεμοι που συνόδευαν τον κυκλώνα έπνεαν σε ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Οι «ενδεχομένως ιστορικές» βροχοπτώσεις που θα προκαλέσει ο κυκλώνας «θα έχουν πιθανόν ως αποτέλεσμα καταστροφικές πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές», προειδοποίησε.

👀 OMINOUS SKIES: Look at the waters of Fort Myers Beach, Florida, as soon-to-be #TropicalStormDebby inches into the Gulf of Mexico. Flooding rain, storm surge and high winds are likely starting late today through the weekend. >> https://t.co/LXo6gOSXnM pic.twitter.com/cSjMETVF0H — FOX Weather (@foxweather) August 3, 2024

Potential Tropical Cyclone Four forms over eastern Cuba.



This system is forecasted to develop into a tropical storm this weekend, where it will bring heavy rainfall and isolated flooding to Florida and the Southeast US through early next week. pic.twitter.com/ETsh5eMUOc — CIRA (@CIRA_CSU) August 2, 2024

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διασχίσουν το βόρειο τμήμα της Φλόριντας σήμερα, κατόπιν να κατευθυνθούν το νότια τμήμα της Τζόρτζιας, προτού φθάσουν στις ακτές αυτής της πολιτείας το βράδυ της Τρίτης 6 Αυγούστου. Ισχυρές βροχές προβλέπονται επίσης και για τη Νότια Καρολίνα.

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα ανεμοστρόβιλων στη Φλόριντα και στη νότια Τζόρτζια απόψε (05.08.2024), προειδοποιεί το NHC.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, οι αρχές εξέδωσαν ήδη διαταγές εκκένωσης σε διάφορες κομητείες της Φλόριντας.