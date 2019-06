ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να φορολογήσει το γαλλικό κρασί!

“Η Γαλλία επιβάλλει υψηλή φορολογία στο κρασί και εμείς φορολογούμε χαμηλά το γαλλικό κρασί” δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

“Αυτή η χώρα (οι ΗΠΑ) επιτρέπει στο γαλλικό κρασί, που είναι πολύ καλό (…) να εισάγεται με μηδενικό κόστος” υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

“Δεν είναι δίκαιο, θα κάνουμε κάτι για να το (εξισορροπήσουμε) αυτό”, διαβεβαίωσε ο μεγιστάνας.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την εμπορική ανισορροπία μεταξύ της Γαλλίας και των ΗΠΑ επί των αμπελουργικών προϊόντων, σε σειρά από tweet με στόχο τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

— EHA News (@eha_news) June 10, 2019