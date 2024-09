ΗΠΑ: Ο τυφώνας Έλεν «χτυπά» ανελέητα Φλόριντα και Τζόρτζια- Τρεις νεκροί, χάος και πλημμύρες

Οι πολιτείες των ΗΠΑ, Φλόριντα και Τζόρτζια βιώνουν τον απόλυτο εφιάλτη από τον τυφώνα Έλεν, κατά το φονικό πέρασμα του οποίου τρεις άνθρωποι έχασαν σήμερα (27.09.2024) τη ζωή τους.

Ο τυφώνας Έλεν, υποβαθμίστηκε στην κατηγορία τροπικής καταιγίδας, που κρίνεται ωστοσο εξαιρετικά επικίνδυνη, αφού έπληξε την νοτιοανατολική ακτή των ΗΠΑ, αφήνοντας στο πέρασμά του πλημμυρισμένους δρόμους και σπίτια.

Ο Έλεν αποδυναμώθηκε στην κατηγορία της τροπικής καταιγίδας καθώς προχωρούσε περαιτέρω στην ενδοχώρα, περνώντας από την Τζόρτζια, ανέφερε στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Η τροπική καταιγίδα διέσχισε τη Φλόριντα και βρίσκεται τώρα περίπου 165 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ατλάντα στην Τζόρτζια, συνοδευόμενη από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 110 χιλιομέτρων την ώρα, διευκρίνισε το κέντρο που έχει έδρα στο Μαΐάμι, απευθύνοντας προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη για να προστατευθούν από «καταστροφικούς ανέμους», καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχές.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», προειδοποίησε.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του τυφώνα σήμερα στην Τζόρτζια, ο οποίος νωρίτερα είχε στοιχίσει τη ζωή σε άλλον έναν άνθρωπο στην Φλόριντα.

1.3 million customers in #Florida , 583,000 in #Georgia , 143,000 in #SouthCarolina , and 43,000 in #NorthCarolina were without power, with numbers rising quickly. #HurricaneHelene makes landfall in Florida’s Big Bend as #Category4 #storm #Helene #Hurricane #StormHelene pic.twitter.com/yKFIzokEz4

Ο κυβερνήτης της Τζόρτζια Μπράιαν Κεμπ διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο X ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας και κάλεσε τους κατοίκους «να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις από το πέρασμα του Έλεν, να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να προσευχηθούν για όλους αυτούς που επλήγησαν».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα δύο θύματα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους όταν ένα τροχόσπιτο παρασύρθηκε από ανεμοστρόβιλο.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ντε Σάντις δήλωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην παράκτια πόλη Τάμπα.

Ocean is Roaring. And Ship is in scary situation .

This is not good idea to go through the Roaring Ocean .#Hurricane #hurricanehelene #Helene #Helene2024 #storm #StormHelenepic.twitter.com/CMuAvUYNSm