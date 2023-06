Ο Τζο Μπάιντεν τελείωσε την ομιλία του για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στο Κονέκτικατ, λέγοντας τη φράση «Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα» (God save the Queen) και προκάλεσε πολλές απορίες, αφού ούτε η ομιλία αφορούσε κάποια εστεμμένη ούτε και υπάρχει βασίλισσα στη Βρετανία…

Απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Γουέστ Χάρτφορντ για να παρακολουθήσει την ομιλία του, ο Τζο Μπάιντεν εξήγησε ότι θα πόζαρε για μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες. «Εντάξει; Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα, φίλε», είπε ο 80χρονος Μπάιντεν προτού στρέψει το βλέμμα του προς την έξοδο.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «απευθύνθηκε σε κάποιον από το πλήθος», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ακόμη όμως κι αν ο Μπάιντεν απευθυνόταν όντως σε κάποιον Βρετανό, θα ισοδυναμούσε με γκάφα το να χρησιμοποιήσει τη φράση «God save the Queen», δεδομένου ότι στον βρετανικό θρόνο βρίσκεται πλέον ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και όχι η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ – στην κηδεία της οποίας είχε παραστεί ο αμερικανός πρόεδρος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο από την ομιλία του προέδρου Μπάιντεν έγινε viral σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων.

BREAKING: @POTUS ended his gun control event in Connecticut just now with a baffling remark: “God save the Queen, man.” @WhiteHouse correspondent @toddgillman of @dallasnews, today’s pool reporter, told the press corps to stop asking him why Mr. Biden said it (Gillman: “I have… pic.twitter.com/KDcOkaJJih