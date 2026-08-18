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ΗΠΑ: Περιπολικό «συλλαμβάνει» αυτοκίνητο με μηχανισμό αλά Μπάτμαν – Βίντεο

Το «Grappler Police Bumper» χρησιμοποιείται από αστυνομικά τμήματα στις ΗΠΑ όπως σε Τέξας, Αριζόνα, Τζόρτζια και άλλα
Περιπολικό με ειδικό γάντζο «συλλαμβάνει» όχημα σε καταδίωξη στις ΗΠΑ
Η στιγμή που περιπολικό «γαντζώνει» όχημα σε καταδίωξη στις ΗΠΑ / πηγή φωτογραφίας Χ
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Μία καταδίωξη σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ έλαβε τέλος, όταν περιπολικό χρησιμοποίησε έναν ειδικό γάντζο και ακινητοποίησε το αυτοκίνητο με τον οδηγό που προσπαθούσε να διαφύγει τη σύλληψη.

Το σύστημα του γάντζου που διαθέτουν περιπολικά στις ΗΠΑ ονομάζεται Grappler Police Bumper.

Αποτελείται από ένα δίχτυ / ατσάλινο ιμάντα που εκτοξεύεται από τον προφυλακτήρα του περιπολικού.

Μόλις εκτοξευτεί «γραπώνει» και μπλοκάρει τον πίσω τροχό του ύποπτου οχήματος.

Ο πρωτότυπος αυτός μηχανισμός, που θυμίζει κάτι από Μπάτμαν με το υπερόχημά του, ονομάζεται «Grappler Police Bumper».

Αποτελείται από ένα δίχτυ/ατσάλινο ιμάντα που εκτοξεύεται από τον προφυλακτήρα του περιπολικού,

Το «Grappler Police Bumper» χρησιμοποιείται από αστυνομικά τμήματα στις ΗΠΑ όπως στο Τέξας, την Αριζόνα, την Τζόρτζια κ.ά.

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