Γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός στις ΗΠΑ πέθανε το σαββατοκύριακο από επιπλοκές λόγω κορονοϊού. Ο 61χρονος Phil Valentine ήταν αρνητής των εμβολιασμών κατά της COVID-19 και από τα τέλη Ιουλίου νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση.

Η είδηση θανάτου του 61χρονου Αμερικανού ραδιοφωνικού παραγωγού, όπως μεταδίδει το CNNi, έρχεται ένα μήνα ακριβώς αφότου ο ίδιος ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι είχε διαγνωστεί με κορονοϊό. Στην εκπομπή του, ο Phil Valentine είχε υποβαθμίσει επανειλημμένα τη σημασία του εμβολιασμού, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «οι πιθανότητες του να πεθάνει από τον Covid-19 ήταν πολύ λιγότερες από 1%».

Στα τέλη Ιουλίου η οικογένεια του Phil Valentine ανακοίνωσε ότι ο ραδιοφωνικός παραγωγός νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με πνευμονία. Μιλώντας στο CNN στις 26 Ιουλίου, ο αδελφός του εκλιπόντος, Mark, ότι αν και πήγαινε καλύτερα, η κατάσταση του 61χρονου ήταν πολύ δύσκολη και ανέπνεε με (μηχανική) βοήθεια. «Τώρα αναγνωρίζει ότι μη κάνοντας τον εμβολιασμό προκάλεσε πιθανώς μια ομάδα άλλων ανθρώπων να μην εμβολιαστούν», είπε στη συνέντευξη. «Και ότι μετανιώνει (γι’ αυτό)».

