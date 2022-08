Μια εξωφρενικό περιστατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας καθώς ένας άνδρας πυροβόλησε υπάλληλο της αλυσίδας εστιατορίων McDonald’s στη Νέα Υόρκη γιατί του σέρβιρε κρύες πατάτες. Ο άτυχος υπάλληλος χαροπαλεύει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο.

Σε μια πόλη όπου τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι καθημερινά, η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Η αστυνομική διεύθυνση της πόλης (NYPD) επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως για το περιστατικό στα McDonald’s συνελήφθη και κρατείται 20χρονος για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση» και «παράνομη οπλοκατοχή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύντροφός του, 18 ετών, τέθηκε επίσης υπό κράτηση και της ασκήθηκε δίωξη για «οπλοκατοχή». Αυτή φέρεται να έδωσε το πιστόλι της στον καλό της…

Σύμφωνα με την NYPD και την ταμπλόιντ New York Post, ο 23χρονος σερβιτόρος των McDonald’s τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από σφαίρα στον λαιμό και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε «κρίσιμη κατάσταση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 40χρονη μητέρα του δράστη αγανακτισμένη άρχισε να βρίζει τον υπάλληλο διότι της σέρβιραν μια μερίδα τηγανιτές πατάτες που είπε πως ήταν κρύες, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη πηγές προσκείμενες στην αστυνομία.

Θεωρώντας ότι ο υπάλληλος των McDonald’s την ειρωνεύτηκε, η πελάτισσα μίλησε με τον γιο της μέσω βιντεοκλήσης.

Ο τελευταίος εισέβαλε στο εστιατόριο, εγκάλεσε τον υπάλληλο και οι δυο τους συνέχισαν να διαπληκτίζονται βγαίνοντας έξω από το εστιατόριο. Τότε ο γιος της πελάτισσας τράβηξε πιστόλι και πυροβόλησε τον υπάλληλο, ανέφεραν αστυνομικοί στην εφημερίδα.

Η New York Post δημοσίευσε φωτογραφία του θύματος λίγο προτού τραυματιστεί και φωτογραφία και βίντεο που τον εικονίζουν πεσμένο στο πεζοδρόμιο αιμορραγώντας ακατάσχετα.

Man accused of shooting NYC McDonald’s worker over cold fries slapped with 2020 murder charge: sources https://t.co/BTZmDIsT6L pic.twitter.com/04gqZxKitY