Συναγερμός σήμανε στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ των ΗΠΑ για μαζικούς πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με τις Αρχές που έχουν επέμβει στο σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομία της Βαλτιμόρης έγραψε στο Twitter ότι έγινε κλήση να επέμβει σε «πυροβολισμούς με πολλά θύματα» στη διασταύρωση της λεωφόρου Park Heights και της λεωφόρου Shirley, στα βορειοδυτικά της πόλης γύρω στις 12:24 το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Από τη μεριά της, η πυροσβεστική της Βαλτιμόρης ανακοίνωσε ότι τέσσερις μονάδες έκτακτης ανάγκης έχουν ανταποκριθεί στις κλήσεις για πυροβολισμούς και έχουν σπεύσει επί τόπου για να περιθάλψουν τα θύματα και να τα μεταφέρουν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του επιτρόπου της αστυνομίας, τις οποίες μετέδωσε δημοσιογράφος του CBS της Βαλτιμόρης, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς και ένας πέθανε.

Commissioner: Seven adults shot. One person has died. At 2:24 pm, two people got out of a silver 4-door Lexus and fired on people at intersection. Shooters got back into Lexus and fled on Park Heights Ave. pic.twitter.com/YQSDw38dsi — Paul Gessler (@PaulGessler) August 24, 2022

Ο επίτροπος της αστυνομίας δήλωσε, επίσης, ότι δύο άνθρωποι βγήκαν από ένα ασημένιο αυτοκίνητο μάρκας Lexus και άρχισαν να πυροβολούν κατά άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο. Μετά τους πυροβολισμούς, μπήκαν στο αυτοκίνητό τους πάλι και τράπηκαν σε φυγή.

Seven people were shot on Park Heights Avenue in northwest Baltimore, one died. Follow breaking updates >> https://t.co/tirSLbv904 pic.twitter.com/VxKeQvN0aX — WBAL-TV 11 Baltimore (@wbaltv11) August 24, 2022

Μάλιστα, ο επίτροπος αποκάλεσε την πράξη «ασυνείδητη», λέγοντας ότι οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που «ασχολούνταν με τις δουλειές τους».

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW — Baltimore Police (@BaltimorePolice) August 24, 2022

Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους που έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Twitter η αστυνομία της Βαλτιμόρης.