Μεγάλες καταστροφές σε ρωσικά μαχητικά MiG-31, Su-27 και συστήματα S-400 από ουκρανική επίθεση

Μεγάλες είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις της Ουκρανίας κατά της ρωσικής αεροπορικής βάσης Belbek στην Κριμαία.

Νέες δορυφορικές εικόνες από την εταιρεία Maxar αποκαλύπτουν το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε το ουκρανικό μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων με ATACMS κατά της ρωσικής αεροπορικής βάσης Belbek στην χερσόνησο της Κριμαίας, με τις εικόνες να δείχνουν κατεστραμμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-31 και MiG-29 και Su-27.

Η Ουκρανία εκτόξευσε ένα σημαντικό αριθμό πυραύλων τύπου ATACMS, στις 14 και στις 15 Μαΐου, κατά της συγκεκριμένης στρατιωτικής βάσης, από την οποία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονται για να να περιπολούν το στρατηγικό λιμάνι της Σεβαστούπολης αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας από τυχόν ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους, UAV και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Μπορεί το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοίνωσε χθες ότι αναχαίτισε πέντε πυραύλους τύπου ATACMS που εκτόξευσε η Ουκρανία, ωστόσο μετά από κάποιες ώρες δημοσιεύτηκαν ανεπίσημες αναφορές και πληροφορίες από ρωσικά κανάλια στο Telegram, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι ουκρανικοί πύραυλοι χτύπησαν με ακρίβεια στόχους εντός της αεροπορικής βάσης Belbek, όπως για παράδειγμα μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-31, MiG-29 και Su-27 αλλά και συστήματα αεράμυνας τύπου S-300 και S-400.

Όπως ήταν αναμενόμενο η Μόσχα δεν θα επιβεβαίωνε επίσημα τέτοιου είδους πληροφορίες από ρωσικά κανάλια στο Telegram, ωστόσο ουκρανικοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν κάποια πλάνα, με εκρήξεις και φωτιές από την περιοχή.

And here are the first photos from the ground showing the aftermath of Ukrainian strikes with ATACMS missiles on Russia’s Belbek Air Base in the Crimea last night.



That appears to be a destroyed 92N6E Grave Stone multi-function engagement radar from the S-400 surface-to-air… https://t.co/anrjNVYdfm pic.twitter.com/fclOaYBnVQ