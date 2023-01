Πυροβολισμοί έπεσαν στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα στο Μοντερέι Παρκ κατά τη διάρκεια εορτασμού της κινεζικής πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου λίγο μετά τις 10.

Όπως μεταδίδουν οι Los Angeles Times, πλήθος κόσμου βρισκόταν στο Μοντερέι Παρκ σε φεστιβάλ για τη μεγάλη κινεζική γιορτή, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν νεκροί.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή νωρίτερα για να παραστούν στην έναρξη των διήμερων εορτασμών για το κινεζικό Νέο Έτος. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Αναφορές στο Twitter κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς και 16 τραυματίες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα.

Τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει συλληφθεί ο δράστης.

Το Μόντερεϊ Παρκ βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

