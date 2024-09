ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στον αυτοκινητόδρομο 75 του Κεντάκι – Αναφορές για τραυματίες

Πανικός επικράτησε σε αυτοκινητόδρομο του Κεντάκι των ΗΠΑ όταν αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς με τον δράστη να μην έχει ακόμα συλληφθεί.

Τέσσερις ως έξι άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες, είπε σε ΜΜΕ ο Σκότι Πένιγκτον, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία του Κεντάκι χωρίς δώσει περισσότερες σε λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Η νέα επίθεση ενόπλου εξαπολύθηκε στην κομητεία Λόρελ, περίπου 145 χιλιόμετρα νότια της πόλης Λέξιγκτον, κατά μήκος του Interstate 75, μεγάλου αυτοκινητοδρόμου βορρά/νότου που διασχίζει τις μισές ΗΠΑ.

Υπάρχουν «σοβαρά τραυματίες» πάντως δεν έχει καταγραφεί θάνατος σε αυτό το στάδιο, ανέφερε ο τοπικός ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθμός WYMT, επικαλούμενος το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λόρελ.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν 32χρονο, τον Τζόζεφ Κάουτς, που θεωρούν ύποπτο για την επίθεση· τον χαρακτηρίζουν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου έκλεισε και στις δυο κατευθύνσεις.

🚨#BREAKING: Law enforcement has just released a photo of the suspect 32-year-old Joseph A. Couch involved in the shooting on I-75 near London, Kentucky. At least seven people are injured, and the suspect is still at large, considered armed and dangerous pic.twitter.com/SfsKTFlSUP