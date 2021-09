Δυνάμεις του FBI έκαναν έρευνες στο σπίτι των γονιών του αρραβωνιαστικού της Γκάμπι Πετίτο, Μπράιαν Λόντρι, στη Φλόριντα, των ΗΠΑ.

Όλα αυτά την ώρα που η οικογένεια της κοπέλας, η εξαφάνιση της οποίας έχει συγκλονίσει τη χώρα, αναμένει την επίσημη ταυτοποίηση των λειψάνων που βρέθηκαν στο εθνικό πάρκο του Ουαϊόμινγκ, σε περιοχή κοντά στο σημείο όπου το ζευγάρι είχε θεαθεί τελευταία φορά μαζί, κατά τη διάρκεια ενός road trip στη χώρα.

Το γραφείο του FBI στην Τάμπα έγραψε στο Twitter ότι εκτελεί ένα «ένταλμα έρευνας που εξέδωσε δικαστήριο», σχετικό με την έρευνα για την Πετίτο.

#UPDATE: The #FBI is executing a court-authorized search warrant today at the Laundrie residence in North Port, FL relevant to the Gabrielle “Gabby” Petito investigation. No further details can be provided since this is an active and ongoing investigation. @FBIDenver pic.twitter.com/uxrtVNIZ4u