ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες στέλνουν στρατεύματα στην Ουάσινγκτον

Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον αποφάσισαν να στείλουν ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες στηρίζοντας την προσπάθεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κάθαρση της πόλης από το έγκλημα και τις συμμορίες.

Ο ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Μισισίπι, έπειτα από εκείνους του Οχάιο, της Δυτικής Βιρτζίνια και της Νότιας Καρολίνας, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα 18.8.25 την ανάπτυξη περίπου 200 εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον, την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εννοεί να «καθαρίσει» από τις συμμορίες.

«Ενέκρινα την ανάπτυξη στην Ουάσινγκτον περίπου 200 στρατιωτών της Εθνοφρουράς του Μισισίπι για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να επαναφέρει το νόμο και την τάξη στην πρωτεύουσα του έθνους μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί εκείνες του Οχάιο, της Δυτικής Βιρτζίνια και της Νότιας Καρολίνας, άλλων ρεπουμπλικανικών πολιτειών που επίσης ανακοίνωσαν την ανάπτυξη των εθνοφρουρών τους στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που διοικείται από τους δημοκρατικούς.

Το Οχάιο θα στείλει 150 εφέδρους, η Νότια Καρολίνα περίπου 200, ενώ η Δυτική Βιρτζίνια θα παράσχει περίπου 350, μερικοί από τους οποίους έχουν ήδη φτάσει στην Ουάσινγκτον. Θα ενωθούν εκεί με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της πρωτεύουσας, που έχουν ήδη κινητοποιηθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα, είχε εξηγήσει πως θέτει την τήρηση της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα υπό τον έλεγχο της κυβέρνησής του και αναπτύσσει εκεί την Εθνοφρουρά.

Η δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, αρνήθηκε ότι υπάρχει στην πόλη αύξηση της βίας και τόνισε πως η εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται «στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών».