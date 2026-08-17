Κόσμος

ΗΠΑ: Σαρωτικές πλημμύρες στην Ιντιάνα – 7 νεκροί και τεράστιες καταστροφές

«Πρόκειται για μία από εκείνες τις πλημμύρες που συμβαίνουν μία φορά», δηλώνουν τοπικοί αξιωματούχοι
Πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με τουλάχιστον επτά νεκρούς
Ένα κορίτσι μεταφέρεται μακριά από τα νερά της πλημμύρας στο Ravenswood της Ιντιάνα στις ΗΠΑ / REUTERS / Φωτογραφία Michelle Pemberton
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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιντιάνα των ΗΠΑ από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «ιστορικές», σύμφωνα με τον κυβερνήτη, Μάικ Μπράουν.

Από τις σφοδρές καταιγίδες στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, ολόκληρες γειτονιές στην Ιντιάνα βρίσκονται κάτω από το νερό.

Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες έχουν βυθιστεί.

Η στάθμη του νερού σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε το ένα μέτρο.

«Βιώνουμε τις χειρότερες πλημμύρες που έχω δει ποτέ στην ιστορία αυτής της πόλης», λένε κάτοικοι.

Οι διασώστες απομακρύνουν με βάρκες περισσότερους από 400 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους.

Πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με τουλάχιστον επτά νεκρούς
Δύο άνδρες χρησιμοποιούν καγιάκ σε πλημμυρισμένο δρόμο του Ρέιβενσγουντ της Ιντιάνα / REUTERS / Φωτογραφία Κριστίν Τάνους

Σύμφωνα με το CBS News, αρκετοί άλλοι άνθρωποι, μαζί με τα κατοικίδιά τους, διασώθηκαν, καθώς τα νερά του ποταμού Γουάιτ ανέβαιναν στην Ιντιανάπολη.

Πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με τουλάχιστον επτά νεκρούς
Βυθισμένο όχημα στα νερά της πλημμύρας στο Cambridge City της Ιντιάνα / REUTERS / Φωτογραφία Presley Sorah

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης έκτακτων αναγκών ανέφεραν ότι ο αριθμός των διασωθέντων αναμενόταν να αυξηθεί, καθώς οι αρχές στην πόλη και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Ιντιάνα αντιμετώπιζαν τις συνεχιζόμενες απειλές από τις πλημμύρες.

«Πρόκειται για μία από εκείνες τις πλημμύρες που συμβαίνουν μία φορά», δήλωσε στο Associated Press ο Τζέικομπ Σπενς, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της κομητείας Μάριον.

«Είναι, λοιπόν, ένα πρωτοφανές γεγονός και, δυστυχώς, καταγράφουμε νέα ρεκόρ», τόνισε.

Ο δήμαρχος της Ιντιανάπολης, Τζο Χόγκσετ, κάλεσε τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στον ποταμό να απομακρυνθούν.

Ο ίδιος είχε κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ρυακιών και ρεμάτων σε ολόκληρη την κεντρική Ιντιάνα.

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