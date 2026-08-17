ΗΠΑ: Σαρωτικές πλημμύρες στην Ιντιάνα – 7 νεκροί και τεράστιες καταστροφές

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιντιάνα των ΗΠΑ από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «ιστορικές», σύμφωνα με τον κυβερνήτη, Μάικ Μπράουν.
Από τις σφοδρές καταιγίδες στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, ολόκληρες γειτονιές στην Ιντιάνα βρίσκονται κάτω από το νερό.
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Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες έχουν βυθιστεί.
Η στάθμη του νερού σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε το ένα μέτρο.
«Βιώνουμε τις χειρότερες πλημμύρες που έχω δει ποτέ στην ιστορία αυτής της πόλης», λένε κάτοικοι.
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Οι διασώστες απομακρύνουν με βάρκες περισσότερους από 400 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους.
Severe flooding washed away part of a road in Indianapolis as monster storms slam Indiana, leaving at least six people dead and triggering widespread destruction, water rescues and mass power outages across the state. pic.twitter.com/Qc64T24Ofi— Fox News (@FoxNews) August 16, 2026
Σύμφωνα με το CBS News, αρκετοί άλλοι άνθρωποι, μαζί με τα κατοικίδιά τους, διασώθηκαν, καθώς τα νερά του ποταμού Γουάιτ ανέβαιναν στην Ιντιανάπολη.
INDIANAPOLIS UNDER WATER: The White River is cresting out of its banks, causing significant damage across central Indiana. River Road became its name, as water carved a chunk out of the landscape. @NWSIndianapolis said the Fire Department did 38 water rescues in 24 hours. pic.twitter.com/ifYG3e9zt4— WeatherNation (@WeatherNation) August 15, 2026
Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης έκτακτων αναγκών ανέφεραν ότι ο αριθμός των διασωθέντων αναμενόταν να αυξηθεί, καθώς οι αρχές στην πόλη και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Ιντιάνα αντιμετώπιζαν τις συνεχιζόμενες απειλές από τις πλημμύρες.
At least seven people have been killed after several days of torrential rain and flash flooding inundated Indiana, with emergency crews conducting dozens of water rescues.@ABC News' @Perezreports has more. https://t.co/bEydOwMmTp pic.twitter.com/CTVNSbwC0o— ABC News (@ABC) August 17, 2026
«Πρόκειται για μία από εκείνες τις πλημμύρες που συμβαίνουν μία φορά», δήλωσε στο Associated Press ο Τζέικομπ Σπενς, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της κομητείας Μάριον.
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«Είναι, λοιπόν, ένα πρωτοφανές γεγονός και, δυστυχώς, καταγράφουμε νέα ρεκόρ», τόνισε.
FLOATING AWAY: Video shows merchandise from a store in Indiana floating away after historic flooding inundated the region. Millions have experienced heavy rain and severe storms this week leading to several water rescues and devastated communities. pic.twitter.com/yixTgD7S7q— FOX Weather (@foxweather) August 15, 2026
Ο δήμαρχος της Ιντιανάπολης, Τζο Χόγκσετ, κάλεσε τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στον ποταμό να απομακρυνθούν.
Ο ίδιος είχε κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ρυακιών και ρεμάτων σε ολόκληρη την κεντρική Ιντιάνα.