ΗΠΑ: Σαρωτικές πλημμύρες στην Ιντιάνα – 7 νεκροί και τεράστιες καταστροφές

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιντιάνα των ΗΠΑ από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «ιστορικές», σύμφωνα με τον κυβερνήτη, Μάικ Μπράουν.

Από τις σφοδρές καταιγίδες στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, ολόκληρες γειτονιές στην Ιντιάνα βρίσκονται κάτω από το νερό.

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Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες έχουν βυθιστεί.

Η στάθμη του νερού σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε το ένα μέτρο.

«Βιώνουμε τις χειρότερες πλημμύρες που έχω δει ποτέ στην ιστορία αυτής της πόλης», λένε κάτοικοι.

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Οι διασώστες απομακρύνουν με βάρκες περισσότερους από 400 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους.