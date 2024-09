ΗΠΑ: Σερίφης πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή στο Κεντάκι

Σερίφης στην πολιτεία Κεντάκι στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή την Πέμπτη (19.9.24).

Ο 43χρονος Μίκι Στάινς, σερίφης της κομητείας Λέτσερ στο Κεντάκι των ΗΠΑ, τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να υπάρξει κάποιο επεισόδιο στο δικαστήριο όπου ο δικαστής Κέβιν Μάλινς, 54 ετών, έπεσε νεκρός από σφαίρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας.

Η αστυνομία δεν έδωσε κάποιο κίνητρο. Ο Στάινς κατηγορείται για φόνο.

«Υπάρχει υπερβολικά πολλή βία σ’ αυτόν τον κόσμο και προσεύχομαι πως θα βρούμε δρόμο προς ένα καλύτερο αύριο», σχολίασε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, μέσω X.

Ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης Ράσελ Κόλμαν ανέφερε πως την υπόθεση θα χειριστούν ειδικοί εισαγγελείς, θα διενεργηθεί «πλήρης έρευνα» και θα «αποδοθεί δικαιοσύνη».

Φορέας που εκπροσωπεί το δικαστικό σύστημα της πολιτείας ανέφερε πως είναι «ενήμερος για το τραγικό συμβάν» και προσέφερε τη συνεργασία του στην πολιτειακή αστυνομία.

Η δολοφονία διαπράχθηκε στην πόλη Γουάιτσμπεργκ, πρωτεύουσα της κομητείας Λέτσερ, περίπου 350 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λούιβιλ, κοντά στα σύνορα με την πολιτεία Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Mountain Eagle, ο σερίφης Στάινς μπήκε στον προθάλαμο του γραφείου του δικαστή Μάλινς και είπε στο προσωπικό και στον ίδιο πως χρειαζόταν να μιλήσει με το θύμα κατ’ ιδίαν.

Οι δυο άνδρες πήγαν στο γραφείο του δικαστή και έκλεισαν την πόρτα. Κατόπιν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο σερίφης βρήκε με τα χέρια ψηλά και παραδόθηκε σε άλλους αστυνομικούς.