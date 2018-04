Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για νοσηλευτικό ελικόπτερο, και τα συντρίμμια βρέθηκαν στην μικρή πόλη Χάζελχαρστ.

More pics of what’s left of the medical helicopter that crashed in Hazelhurst last night- three people are dead (pilot and two medical staff) @lanekimble @BenMeyerWJFW pic.twitter.com/evn6EYmWR3

— Allie Herrera (@AHerreraReports) 27 Απριλίου 2018