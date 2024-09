ΗΠΑ: Το FBI είχε στο στόχαστρο τον 14χρονο δράστη του μακελειού στο σχολείο της Τζόρτζια για απειλές μέσω διαδικτύου

Σοκ, δέος, οργή και ανείπωτος θρήνος επικρατεί από χθες Τετάρτη (04.09.2024) στις ΗΠΑ, μετά το μακελειό στην Τζόρτζια όταν δράστης εισέβαλε σε σχολείο και εκτέλεσε δυο μαθητές και δυο εκπαιδευτικούς.

Δράστης του μακελειού σε σχολείο των ΗΠΑ, του πρώτου της νέας σχολικής χρονιάς στη χώρα, είναι ένας μαθητής μόλις 14 ετών.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση, είναι ότι, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ο ανήλικος δράστης είχε ανακριθεί το περασμένο έτος από το FBI και την αστυνομία για απειλές που εξαπέλυε μέσω διαδικτύου.

Ο 14χρονος Colt Gray, αρνήθηκε τότε, τον Μάιο του 2023, ότι βρισκόταν πίσω από τις απειλές για ένοπλη βία σε σχολείο, με τις σχετικές αναρτήσεις να περιλαμβάνουν και εικόνες όπλων.

Όπως ανακοίνωσε τότε το FBI, δεν υπήρχε λόγος για περαιτέρω κινήσεις.

«Ο δράστης συνελήφθη», ανέφερε ο Κρις Χόσι, διευθυντής του γραφείου έρευνας στην πολιτεία Τζόρτζια, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. «Πρόκειται για μαθητή 14 ετών, που φοιτούσε στο λύκειο αυτό», διευκρίνισε.

.@FBIAtlanta just confirmed the investigation into Apalachee High School alleged shooter Colt Gray in 2023. pic.twitter.com/dn3XVzEJX8