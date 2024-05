ΗΠΑ: Το Ισραήλ ξανασκέφτεται χερσαία επιχείρηση στη Ράφα – Νοσοκομεία στη Γάζα δέχονται πυρά

Το Ισραήλ «έλαβε υπόψη» τις «ανησυχίες» των ΗΠΑ για τη Ράφα, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Πυρά δέχονται δύο νοσοκομεία που λειτουργούν ακόμη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αναθεώρησαν τα σχέδιά τους. Έλαβαν υπόψη πολλές από τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει», διαβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ τους δημοσιογράφους, αναφορικά με τα σχέδια που κάνει το Ισραήλ για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Πρόκειται για συζήτηση που συνεχίζεται» κι είναι «εποικοδομητική», πρόσθεσε ο ίδιος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αναφερόταν στις συζητήσεις ανάμεσα στον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, τον Τζέικ Σάλιβαν, και κορυφαίους ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το σαββατοκύριακο στο Ισραήλ.

«Αυτό που μετράει είναι τι γίνεται πραγματικά» στο πεδίο, πρόσθεσε. «Δεν δίνουμε πράσινο φως στις ισραηλινές επιχειρήσεις – δεν είναι αυτός ο ρόλος μας», έσπευσε να συμπληρώσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στη διεξαγωγή χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα.

Το Ισραήλ άρχισε την 7η Μαΐου χερσαίες επιχειρήσεις σε ανατολικούς τομείς της Ράφας, παρά την αντίθεση της διεθνούς κοινότητας, που ανησυχεί για την τύχη των ενός εκατ. και πλέον αμάχων που είχαν καταφύγει στην πόλη αυτή και είχαν παγιδευτεί.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων από τη Ράφα, όπου λέει πως θέλει να καταστρέψει τα τελευταία, κατ’ αυτόν, τάγματα της Χαμάς, το δίκτυο υπόγειων σηράγγων και να διασώσει ομήρους.

Η λειτουργία δύο νοσοκομείων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας απειλείται, εξαιτίας των μαχών σε εξέλιξη ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς, προειδοποίησαν χθες Τρίτη (21.05.2024) αξιωματούχοι, τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητική οργάνωση.

Το νοσοκομείο Αλ Άουντα, όχι μακριά από τον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια, πολιορκείτο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπηρεσιακός διευθυντής του, ο Δρ. Μοχάμαντ Σάλεχ.

Μίλησε για πυρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον κτιρίων του νοσοκομείου και «ελεύθερους σκοπευτές» παρόντες «γύρω του και σε γειτονικά σπίτια».

«Ιατρικό προσωπικό και ασθενείς βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο. Η μετακίνησή τους από τη μια υπηρεσία στην άλλη κι από το ένα κτίριο του νοσοκομείου στο άλλο είναι εξαιρετικά δύσκολη», υπογράμμισε.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του για να του ζητήσει σχόλιο για το νοσοκομείο το AFP, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε.

🚨BREAKING: Kamal Adwan Hospital in the northern Gaza Strip was evacuated after israel targeted one of the hospital’s building with artillery shells. pic.twitter.com/jNvTqqKQ7D