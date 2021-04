Οι ΗΠΑ καλούν τη Ρωσία να σταματήσει να παρενοχλεί πλοία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και να μειώσει τον αριθμό των στρατευμάτων της κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία. Αυτό αναφέρει την Δευτέρα (19/4) σε ανακοίνωση του ο Νεντ Πράις, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πρόκειται για «νέα απρόκλητη κλιμάκωση στην εκστρατεία που διεξάγει το τρέχον διάστημα η Μόσχα με σκοπό να εξασθενίσει και να αποσταθεροποιήσει την Ουκρανία», ανέφερε ο Νεντ Πράις, υπογραμμίζοντας τη «βαθιά ανησυχία» της Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ «καλούν τη Ρωσία να σταματήσει να παρενοχλεί πλοία στην περιοχή και να μειώσει τον αριθμό των στρατευμάτων της κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία», ανέφερε ο Νεντ Πράις.

Russia’s plan to block parts of the Black Sea to certain maritime traffic is aimed to undermine Ukraine. We support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters. https://t.co/r14NWp8hhO