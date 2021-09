Τεράστια προβλήματα έχουν προκαλέσει στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσεϊ οι πλημμύρες από τις βροχοπτώσεις που έφερε η τροπική καταιγίδα Αϊντα με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς.

Οι κυβερνήτες της Νέας Υόρκης και του Νιού Τζέρσεϊ κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης αργά χθες, Τετάρτη.

«Κηρύσσω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσω τους Νεοϋορκέζους που έχουν πληγεί από την αποψινή καταιγίδα», έγραψε στο Twitter η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλέιζιο χαρακτήρισε τις πλημμύρες και τη χθεσινοβραδινή κακοκαιρία «ιστορικό καιρικό φαινόμενο».

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στις ξαφνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στην πόλη Πάσεϊκ του Νιού Τζέρσεϊ, δήλωσε στο CNN ο δήμαρχος Έκτορ Λόρα.

Το NBC της Νέας Υόρκης μετέδωσε πως άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Νιού Τζέρσεϊ και τέσσερις στην Πόλη της Νέας Υόρκης χθες, Τετάρτη, το βράδυ, όταν παγιδεύτηκαν στα υπόγειά τους ενώ η καταιγίδα προκαλούσε πλημμύρες σε όλη την πόλη.

Ο Λόρα δήλωσε πως το πτώμα ενός άνδρα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών ανασύρθηκε από τα νερά των πλημμυρών. Το όχημα, στο οποίο επέβαινε ο άνδρας, παρασύρθηκε από το νερό και οι πυροσβέστες παρασύρθηκαν κάτω από το όχημα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να φτάσουν σ’ αυτόν, μετέδωσε το CNN.

Αργά χθες, Τετάρτη, διακόπηκε η λειτουργία σχεδόν όλων των γραμμών του υπόγειου σιδηροδρόμου της Νέας Υόρκης, είχε μεταδώσει νωρίτερα το CNN, καθώς ο εξασθενημένος πλέον κυκλώνας Άιντα έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις και την απειλή ξαφνικών πλημμυρών και ανεμοστροβίλων.

Λόγω της κακοκαιρίας, στους δρόμους της Νέας Υόρκης επιτρεπόταν να κυκλοφορούν μέχρι σήμερα στις 5 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) μόνο οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης μέσω του Twitter.

