Πανικός προκλήθηκε σε μια πτήση της Alaska Airlines από το Πόρτλαντ του Όρεγκον προς τον Οντάριο της Καλιφόρνια, καθώς μια πόρτα από το αεροπλάνο αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν απίστευτες σκηνές.

Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής (5.1.2024) όταν ξαφνικά η πόρτα του αεροπλάνου αποκολλήθηκε και έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κομμάτι του αεροπλάνου, ένα ολόκληρο πάνελ με παράθυρο, που βρίσκεται στη μέση του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος έφτασε περίπου τα 16.000 πόδια περίπου έξι λεπτά μετά την απογείωση πριν ξεκινήσει την κάθοδό του, σύμφωνα με την FlightAware. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 174 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Σε δήλωση της στο CBS News, η Alaska Airlines υποστήριξε ότι στην πτήση Νο. 1282 «υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το απόγευμα λίγο μετά την αναχώρηση» και «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Πόρτλαντ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πιλότος κάλεσε τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για να αναφέρει το πρόβλημα. «Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», είπε ο πιλότος. «Πρέπει να κατέβουμε στα 10.000 (πόδια)».

Η πόρτα που αποκολλήθηκε:

Pretty sure that’s the sealed plug exit that blew off. It’s basically an optional exit door that isn’t usable on this particular aircraft. pic.twitter.com/eDfOK6c4IB — Topps Football Cards (@ToppsGallery) January 6, 2024

Ο πιλότος και το προσωπικό διατήρησαν την ψυχραιμία του και κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροπλάνο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

🚨#BREAKING: Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air ⁰⁰📌#Portland | #Oregon

⁰A Forced emergency landing was made of Alaska Airlines Flight 1282 at Portland International Airport on Friday night. The flight, traveling… pic.twitter.com/nt0FwmPALE — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 6, 2024

Χρήστες του διαδικτύου ανέβασαν στο X (πρώην Twitter) βίντεο με το απίστευτο περιστατικό, όπου ακούγονται φωνές, ενώ διακρίνονται οι μάσκες οξυγόνου. Μάλιστα, ακούγεται μια γυναίκα να λέει ότι ευτυχώς δίπλα σε αυτό το κομμάτι δεν καθόταν κανείς.

I found the @liveatc recording of #ASA1282 declaring an emergency with Seattle Center around 5:12pm PT. Aircraft would have been ~12,000 ft and climbing. “Uhhhh we’d like to get down.” pic.twitter.com/P8xxJ5nsbj — Brian McGuigan (@bricaul) January 6, 2024

Ο Κάιλ Ρίνκερ, ένας από τους επιβάτες εξήγησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι το παράθυρο αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση. «Το πάνελ του παραθύρου αποκολλήθηκε και το συνειδητοποίησα όταν έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου», δήλωσε.

Άλλη επιβάτης, η Βι Νγκουγιέν, δήλωσε στην εφημερίδα The New York Times ότι την ξύπνησε ένας δυνατός ήχος. «Άνοιξα τα μάτια μου και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η μάσκα οξυγόνου μπροστά μου», εξήγησε. «Κοίταξα προς τα αριστερά και το πλάγιο πάνελ είχε φύγει», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι σκέφτηκε πως «θα πεθάνω».

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, η FAA και η Alaska Airlines διαβεβαίωσαν ότι ερευνούν το περιστατικό.

«Το αεροσκάφος επέστρεψε για να προσγειωθεί με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτλαντ με 171 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.

«Αν και αυτού του είδους τα περιστατικά είναι σπάνια, το προσωπικό καμπίνας μας είναι εκπαιδευμένο και προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει με ασφάλεια αυτό το συμβάν», πρόσθεσε.

Η κατασκευάστρια εταιρεία του αεροσκάφους, η αμερικανική Boeing, έγραψε στο Χ ότι συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, προσθέτοντας ότι τεχνική ομάδα της είναι στη διάθεση των ερευνητών.