ΗΠΑ – Τυφώνας Έλεν: 200 οι νεκροί από το πέρασμα της χειρότερης κακοκαιρίας μετά την Κατρίνα το 2005

Τουλάχιστον 200 ανέρχονται οι νεκροί από τον τυφώνα Έλεν στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο τυφώνας Έλεν έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 201 ανθρώπων στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε την Πέμπτη (03.10.2024) στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), με βάση τις δηλώσεις των τοπικών αρχών.

Οι μισοί από τους νεκρούς (100) καταγράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα, η Νότια Καρολίνα μετρά 41 νεκρούς, η Τζόρτζια 33, η Φλόριντα 14, το Τενεσί 11 και η Βιρτζίνια δύο.

⚠️📈How Category 4 Hurricane Helen changed lives in just one night!



❗️winds over 215 km/h

❗️massive surge flooding

❗️26 people have died

❗️4 mln people were left without electricity

❗️800 airline flights were canceled nationwide#HurricaneHelen #FloridaStorm #helene2024 #STORM https://t.co/bUGxeNoCQa pic.twitter.com/ZGIoK9gCDs September 28, 2024

Though #Helene has weakened into a tropical storm as it moves inland toward Georgia, it continues to pose a serious threat with heavy rainfall, damaging winds, and storm surges.



Officials are warning of the potential for catastrophic flooding and prolonged power outages, pic.twitter.com/xZm2me18bG — F.M NEWS (@fmnews__) September 27, 2024

At least 43 people have died and millions have been left without electricity as a result of Hurricane Helen in the southeastern United States.



The storm first hit Florida, then moved north to Georgia, as well as North and South Carolina. Although “Helen” weakened significantly… pic.twitter.com/u9gfay02ib — Trending News (@Trend_War_Newss) September 28, 2024

Ο τυφώνας Έλεν είναι επομένως ο δεύτερος πιο φονικός τυφώνας που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια, μετά τον τυφώνα Κατρίνα το 2005.