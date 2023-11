Με το πλέον τραγικό τρόπο έληξε ο καυγάς μεταξύ δυο εφήβων σε λύκειο της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ, καθώς ένας μαθητής μόλις 15 ετών έχασε τη ζωή του όταν μαχαιρώθηκε από έναν 14χρονο συμμαθητή του.

Μάρτυρες μπροστά στον απίστευτο καυγά ήταν δεκάδες μαθητές του λυκείου της Βόρειας Καρολίνας που εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε διάλειμμα. Αρκετοί τράβηξαν σε βίντεο τη φονική επίθεση.

Στο βίντεο φαίνεται ο καβγάς να ξεκινά όταν ένας νεαρός με μαύρη μπλούζα ρίχνει γροθιά σε έναν άλλο μαθητή με κόκκινη μπλούζα.

Ξαφνικά ο ένας από τους δύο έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον άλλον, ενώ επιτέθηκε σε ακόμα έναν συμμαθητή του που προσπάθησε να τους χωρίσει.

Η μητέρα του δράστη υποστήριξε ότι ο γιος του ήταν σε αυτοάμυνα και σημείωσε ότι δεν πιστεύει πως ο γιος της πήγε με μαχαίρι στο σχολείο, αλλά το πήρε από κάποιον άλλο μέσα στον χώρο.

