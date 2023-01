Σοκ και ανατριχίλα προκαλεί βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο 21χρονος μπασκετμπολίστας του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, Ντάριους Μάιλς, πυροβόλησε κατά του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η 23χρονη Τζαμέα Τζόνα Χάρις. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στις ΗΠΑ, πρόκειται για αποδεικτικό στοιχείο που οδήγησε στην σύλληψή του.

Στο βίντεο, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ακούγονται τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί με περαστικούς να τρέχουν να κρυφτούν φωνάζοντας «Θεέ μου». Το βίντεο αυτό, σύμφωνα με ΜΜΕ στις ΗΠΑ, αποτελεί ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επικαλέστηκαν οι Αρχές για τη σύλληψη του 21χρονου μπασκετμπολίστα Ντάριους Μάιλς και του 20χρονου Μάικλ Λιν Ντέιβις.

«Αυτή τη στιγμή το μοναδικό που φαίνεται είναι ότι κίνητρο για τη δολοφονία ήταν ένας μικρός διαπληκτισμός που είχαν τα άτομα αυτά με το θύμα ενώ βρίσκονταν σε φοιτητική εστία» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Δείτε το βίντεο:

Ring camera catches footage of, University of Alabama basketball player Darius Miles arrested for fatal shooting of woman pic.twitter.com/dQN3P22GYe