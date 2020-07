Η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για αναβολή των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου βουλιάζει το χρηματιστήριο.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, για πρώτη φορά, να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κάνοντας λόγο για κίνδυνο νοθείας που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με την πανδημία της Covid-19.

«Με την ψήφο διά αλληλογραφίας (…) οι εκλογές του 2020 θα είναι οι πιο ανακριβείς και οι πιο νόθες στην ιστορία», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Θα ήταν πραγματική ντροπή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», συνέχισε, και πρόσθεσε, θέτοντας το ερώτημα: «Αναβολή των εκλογών μέχρι ο κόσμος να μπορεί να ψηφίσει κανονικά και με ασφάλεια;».

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???