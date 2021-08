Ο απολογισμός των θυμάτων από την τουρκική αεροπορική επιδρομή εναντίον κλινικής στην περιοχή Σίντζαρ, στο βορειοδυτικό Ιράκ, όπου νοσηλευόταν ένα μέλος της οργάνωσης ανταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), αυξήθηκε σήμερα, και από τους τρεις νεκρούς ανήλθε στους οκτώ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Ο αριθμός των μαρτύρων του τουρκικού βομβαρδισμού είναι οκτώ: τέσσερις εργαζόμενοι της κλινικής και τέσσερις μαχητές της 80ής ταξιαρχίας» του συνασπισμού του Χασντ αλ-Σάαμπι, ανακοίνωσε η διοίκηση της πόλης Σίντζαρ, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας όπου πραγματοποιήθηκε η επιδρομή.

Σύμφωνα με τοπική πηγή, η επιδρομή διεξήχθη «με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Η 80ή ταξιαρχία του Χασντ αλ-Σάαμπι, ένας συνασπισμός ένοπλων οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στο ιρακινό κράτος, πρόσκειται στο ΡΚΚ. Η ταξιαρχία αυτή αποτελείται από μέλη των Γιαζίντι, μειονότητας που υπέστη διωγμούς από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος από το 2014, και της οποίας η Σίντζαρ είναι το προπύργιο.

Σε αυτή την ίδια περιοχή, αλλά και στο γειτονικό ιρακινό Κουρδιστάν, το ΡΚΚ, οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Τουρκία, διαθέτει ορμητήρια τα οποία βομβαρδίζονται τακτικά από την Άγκυρα.

Μια πρώτη τουρκική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα στην πόλη Σίντζαρ προκάλεσε τον θάνατο ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου της 80ής ταξιαρχίας.

Ανώτερο στέλεχος του ΡΚΚ, μέλος και αυτό των μειονότητας Γιαζίντι, είχε τραυματιστεί και διακομισθεί στην κλινική που βομβαρδίστηκε την Τρίτη. Σύμφωνα με τοπική πηγή, δεν περιλαμβάνεται στους 8 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην επιδρομή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικού ειδησεογραφικού ιστότοπου, η Τουρκική επίθεση στην κλινική ήταν τριπλή: Η τρίτη έγινε την ώρα που γιατροί και νοσηλευτές είχαν σπεύσει για να περιθάλψουν τους τραυματίες των προηγούμενων δύο επιθέσεων…

