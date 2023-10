Επίθεση με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) δέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης η βάση Αΐν αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ, όπου βρίσκονται Αμερικανοί στρατιώτες και μέλη του διεθνούς συνασπισμού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο αξιωματούχους ασφαλείας.

Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν εντός των εγκαταστάσεων στο Ιράκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.Η αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ βρίσκεται στη δυτική επαρχία Ανμπάρ.

Τις τελευταίες ημέρες, φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες απείλησαν πως θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ εξαιτίας της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στις επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, από τις οποίες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι βάσεις που φιλοξενούσαν στρατεύματα του διεθνούς συνασπισμού γίνονταν συχνά στόχος επιθέσεων με ρουκέτες και drones. Ωστόσο από το καλοκαίρι το 2022, οι επιθέσεις αυτές είχαν καταλαγιάσει. Συνήθως σε τέτοιες επιθέσεις δεν ακολουθούσε ανάληψη ευθύνης. Οι ΗΠΑ απέδιδαν την ευθύνη σε οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη.

BREAKING:



A drone attack is reported against the American troops stationed at the Ain al-Assad airbase in Iraq. pic.twitter.com/Lsm09n4wbj