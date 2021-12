Τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι είναι νεκροί και άλλοι τέσσερις είναι τραυματίες μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Βασόρας, στο νότιο Ιράκ, σήμερα Τρίτη (7.12.2021), ανακοίνωσε η αστυνομία και νοσοκομειακές πηγές.

Κάνοντας λόγο για «την έκρηξη μιας μοτοσικλέτας», οι δυνάμεις ασφαλείας της Βασόρας στο νότιο Ιράκ επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους ότι «τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ δύο οχήματα που βρίσκονταν κοντά στη μοτοσικλέτα πήραν φωτιά».

Over 7 people were killed & at least 20 wounded in a VBIED blast at the gate of Genoa Restaurant near Basra Teaching Hospital in southern Iraq around noon on Tues.



Other sources point to higher casualties. as ISIS has upped its acts across the country over the last 10 days. pic.twitter.com/F9UK93AjgA