Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε μια στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Ιράκ, με τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν εκεί να απαντούν σε αυτή, καθώς «τραυματίστηκαν ελαφρά» μέλη του προσωπικού τους, ανέφερε ένας Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν, σε αυτοάμυνα, εναντίον εκείνων που πραγματοποίησαν την επίθεση» δήλωσε στα διεθνή ΜΜΕ ο αξιωματούχος για την επίθεση στη βάση των ΗΠΑ στο Ιράκ, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ, στα δυτικά της Βαγδάτης, στον τομέα του Αμπου Γράιμπ.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι τραυματίες, είπε όμως ότι προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις υποδομές της βάσης.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό Tammuz Intel, η οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ.

The Islamic Resistance in Iraq released a footage of the missile attack on Ain Alasad Airbase as a retaliation for the USAF airstrikes.



As you can see in these 2 pictures of the missile launch pads. #Iraq pic.twitter.com/Ah7tvLqpm4