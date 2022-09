Εικόνες χάους καταγράφονται στο Ιράν καθώς πλήθος κόσμου διαδηλώνει εδώ και πολλά 24ωρα μετά τον βασανισμό και τον θάνατο μιας 22χρονης Μαχσά Αμινί από τους αστυνομικούς γιατί δεν φορούσε σωστά την μαντήλα της. Κατά την διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων έχουν χάσει την ζωή τους έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

ΜΜΕ στο Ιράν μετέδωσαν ότι τα θύματα είναι επτά διαδηλωτές και τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης με ανακοίνωση τους προς τις δικαστικές Αρχές ζητούν να προσάγονται «όσοι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες», ενώ εκφράζουν και την συμπάθεια τους προς την οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσας Μαχσά Αμινί.

«Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας προς την οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσας Μαχσά Αμινί και έχουμε ζητήσει από τις δικαστικές αρχές να εντοπίσουν όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στους δρόμους, αλλά και όσους θέτουν σε κίνδυνο την ψυχολογική ασφάλεια της κοινωνίας, και να τους αντιμετωπίσουν αποφασιστικά», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί έχουν επεκταθεί σε πολλές πόλεις του Ιράν, ενώ το καθεστώς έχει προκαλέσει μπλάκαουτ στην ενημέρωση. Η μόνη πληροφόρηση που υπάρχει είναι από τα social media και αυτή με δυσκολία γιατί οι αρχές έχουν «ρίξει» το ίντερνετ.

«Έπειτα από απόφαση των αξιωματούχων, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο Instagram από χθες Τετάρτη το βράδυ, ενώ η πρόσβαση στο WhatApp γίνεται επίσης με προβλήματα», μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Το μέτρο αυτό ελήφθη λόγω «των ενεργειών των αντιεπαναστατών κατά της εθνικής ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», διευκρίνισε.

Στο νότιο Ιράν διαδηλωτές έκαψαν το βράδυ της Τετάρτης (22.09.2022) τεράστιο πορτρέτο του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ.

Αλλού στη χώρα διαδηλωτές πυρπόλησαν αστυνομικά τμήματα και περιπολικά και φώναξαν συνθήματα κατά του καθεστώτος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ προχώρησε σε πολλές συλλήψεις.

Viral έχουν γίνει εξάλλου οι εικόνες γυναικών που πετάνε στον αέρα τις μαντίλες τους ή τις καίνε. «Όχι στη μαντίλα, όχι στο τουρμπάνι, ναι στην ελευθερία και την ισότητα!», φώναξαν διαδηλωτές στην Τεχεράνη.

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα» από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.

Στο Ιράν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Επίσης η αστυνομία ηθών απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια και τζιν με σκισίματα καθώς και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.

Η Αμινί έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και δήλωσε η οικογένεια.

Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ξεκίνησε έρευνα.

Ο θάνατος της Αμινί προκάλεσε τεράστιο κύμα οργής και τις χειρότερες διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν από το 2019. Οι περισσότερες επικεντρώνονται στις βορειοδυτικές επαρχίες όπου ζουν Κούρδοι, αλλά έχουν εξαπλωθεί και στην πρωτεύουσα, όπως και σε τουλάχιστον 50 πόλεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση βίας για να τις διαλύσει.

Στα βορειοανατολικά διαδηλωτές φώναζαν: «Θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε αλλά θα πάρουμε πίσω το Ιράν», κοντά σε ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο πυρπολήθηκε, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

Ακόμη ένα αστυνομικό τμήμα πυρπολήθηκε στην Τεχεράνη.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης την οργή τους εναντίον του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η κουρδική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι τρεις διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας χθες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 10.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το Reuters.

