Ιράν: Αποφυλακίστηκε με συνθήματα η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί – «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία»

H κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί, βγήκε από τη φυλακή της Τεχεράνης φωνάζοντας «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», το σύνθημα της λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, ανέφερε σήμερα (04.12.2024) ο σύζυγός της Ταγκί Ραχμανί.

Η ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα από το Ιράν και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης για το 2023 αφέθηκε ελεύθερη από τη φυλακή για τρεις εβδομάδες αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τόσο ο ΟΗΕ όσο και η Επιτροπή Νόμπελ έχουν ζητήσει μόνιμη επιείκεια για την Ναργκίς Μαχαμαντί, η οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας «πίσω από τα σίδερα».

«Βγήκε σε καλή ψυχική κατάσταση, σε μια μαχητική κατάσταση παρά την κατάσταση της υγείας της που είναι πολύ εύθραυστη», δήλωσε ο σύζυγός της που βρίσκεται στο Μεξικό, σε μια τηλεδιάσκεψη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε στο Παρίσι από τους υποστηρικτές της Ιρανής ακτιβίστριας.

Παρών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ήταν ο γιος της Ναργκίς Μοχαμαντί, Αλί Ραχμανί, ο οποίος είπε ότι μπόρεσε να μιλήσει λίγο με τη μητέρα του, την οποία δεν έχει δει εδώ και χρόνια.

«Ήταν πολύ σύντομο, όμως πολύ έντονο, εκείνη κατάφερε να μου πει ότι με αγαπάει», είπε ο νεαρός άνδρας, ο οποίος έχει μια δίδυμη αδελφή. «Το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ότι βγήκε από τη φυλακή του Εβίν χωρίς να φοράει μαντίλα και ότι είχε μια μοναδική φράση στο στόμα: “Γυναίκα, ζωή, ελευθερία”», συνέχισε ο ίδιος.

Our incredible Nobel Peace laureate Narges Mohammadi has been granted a 21-day medical furlough by the Iranian regime.



This isn’t enough! She must be freed fully & unconditionally!



On her first day out, she is already protesting w/ “No to gender apartheid!” written on her hand. pic.twitter.com/UE46Kk0hGK — Bahar Ghandehari | بهار قندهاری (@BGhandehari) December 4, 2024

«Το δεύτερο, αυτό είναι το σημαντικότερο, είναι ότι θα συνεχίσει να μάχεται αδιάκοπα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν προκειμένου το φυλετικό απαρτχάιντ να αναγνωριστεί ως ένα οικουμενικό έγκλημα σε ολόκληρο τον κόσμο κι ότι θα συνεχίσει να μάχεται επίσης εναντίον της θανατικής ποινής», συμπλήρωσε.

Στην 52χρονη Ναργκίς Μοχαμαντί, δόθηκε μια προσωρινή αναστολή της ποινής της κάθειρξης για τρεις εβδομάδες. Η ακτιβίστρια έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας στη φυλακή, για τη δέσμευσή της κατά της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας και κατά της θανατικής ποινής.

Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi has been temporarily released from prison in Iran



Her husband Taghi Rahmani told us last year that “when you are released from prison you are not really free, you’re only in a bigger cage” pic.twitter.com/q6hFssrtzD — BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) December 4, 2024

Η Επιτροπή Νόμπελ ζητά από το Ιράν την οριστική αποφυλάκιση της Μοχαμαντί

Την ίδια ώρα, η νορβηγική επιτροπή Νόμπελ προέτρεψε σήμερα τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν οριστικά την Ιρανή Νομπελίστρια.

«Ζητάμε από τις ιρανικές αρχές να βάλουν ένα οριστικό τέλος στη φυλάκισή της και να διασφαλίσουν ότι θα λάβει μια επαρκή για τις ασθένειές της ιατρική θεραπεία», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ, Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες.

«Η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ είναι χαρούμενη που έμαθε ότι η Ναργκίς Μοχαμαντί αφέθηκε ελεύθερη από τη φυλακή της Τεχεράνης, όμως εξακολουθούμε να ανησυχούμε για την υγεία της και τις ασθένειές της», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ, σε μια συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν μπορεί να περπατήσει»

Η οικογένεια της Μοχαμάντι είπε στο CNN ότι δεν μπορεί να περπατήσει. «Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο σπίτι της», είπε η οικογένεια σε δήλωσή της, την Τετάρτη.

Η 52χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα οστά τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένου ενός οστικού μοσχεύματος, για μια μη κακοήθη ανάπτυξη. Η οικογένειά της και οι υποστηρικτές της χαρακτήρισαν την προσωρινή της αποφυλάκιση ως ανεπαρκή, ζητώντας την άνευ όρων απελευθέρωσή της.

«Η αναστολή 21 ημερών της ποινής της Narges Mohammadi είναι ανεπαρκής. Απαιτούμε την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση της Narges Mohammadi ή τουλάχιστον παράταση της άδειας σε τρεις μήνες», ανέφεραν σε δήλωσή τους, περιγράφοντας το μέτρο ως «πολύ λίγο και πολύ αργό».

Narges Mohammadi returned home from Evin Prison with a three-week suspension of her sentence. In the video, she says, “Woman, Life, Freedom” and “Viva Freedom.” pic.twitter.com/tmA3wTgZCI — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) December 4, 2024

«Η άρνηση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και του επαρκούς χρόνου ανάρρωσης μετά το χειρουργείο οδήγησε στην ταχεία ανάπτυξη κατακλίσεων και εντεινόμενους πόνους στην πλάτη και στα πόδια της», προστίθεται στην ανακοίνωση της οικογένειας.