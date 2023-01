Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε ξημερώματα Κυριακής (τοπική ώρα) σε στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν. Μιλώντας στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα.

«Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα κέντρα κατασκευής πυρομαχικών του υπουργείου Άμυνας» μετέδωσε το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB. «Σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή επικεφαλής πολιτικής και ασφάλειας του κυβερνείου στο Ισφαχάν δεν υπήρξαν θύματα», προσθέτει το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Δείτε βίντεο:

Large explosion rocks Iran’s Isfahan.



Iranian regime’s ammunition manufacturing plant was targeted by a possible UAV strike. pic.twitter.com/hTDwLcFJM9