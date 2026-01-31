Ιράν: Έκρηξη στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς του νοτίου Ιράν στον Περσικό Κόλπο, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση το μεσημέρι του Σαββάτου (31.1.26), χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν υπογράμμισε πως η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα.

Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Explosion rocks Bandar Abbas in Iran with reports of fatalities



Iranian media claims gas leak while denying that IRGC commander was targeted



Conflicting narratives emerging from strategic Strait of Hormuz port city



Cause remains under investigation as details egin to emerge pic.twitter.com/2lq7gNgH3P — Boi Agent One (@boiagentone) January 31, 2026

هام

مشهد آخر يوضح الدمار الهائل الذي خلفه انفجار غامض في بندر عباس جنوبي إيران، تزعم السلطات أنه ناجم عن تسرب غاز.#Iran #IranMassacre pic.twitter.com/e1FjZj1rFW — د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) January 31, 2026

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες που διακινούνται στα social media, σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι «εντελώς ψευδείς».

Νωρίτερα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, μετά την ανάπτυξη αυτήν την εβδομάδα σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, αυτήν της περιοχής και αυτήν του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, σημειώνοντας επίσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής».

Η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί», προειδοποίησε επίσης ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η πυρηνική γνώση και τεχνολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν μπορούν να εξαλειφθούν, ακόμη κι αν οι επιστήμονες και τα παιδιά του έθνους γίνουν μάρτυρες», τόνισε, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς που στοχοθετούσαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο με το Ισραήλ.