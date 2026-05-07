Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας για ένοπλη επίθεση κατά του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Στη σύλληψη ενός οπλισμένου άνδρα προχώρησαν οι βρετανικές αρχές, έπειτα από φερόμενη επίθεση που έκανε εναντίον του πρώην πρίγκιπα Άντριου, γνωστού πλέον με το επώνυμο Μαουντμπάτεν – Γουίντσορ.

Ο ύποπτος που φορούσε κουκούλα φέρεται να πλησίασε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου κοντά στο νέο του σπίτι στο κτήμα του βασιλιά στο Σάντρινγκαμ του Νόρφολκ, ενώ εκείνος έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του χθες το βράδυ (06.05.2026), γύρω στις 7:30 μ.μ. Επίσης, φέρεται να βγήκε από ένα όχημα φωνάζοντας, με αποτέλεσμα ο πρώην Δούκας του Γιορκ και ένα μέλος της ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας του να τρέξουν προς το αυτοκίνητό τους, το οποίο βρισκόταν επίσης κοντά. Η Αστυνομία του Νόρφολκ ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη για κατοχή επιθετικού όπλου.

Ο άνδρας φέρεται να έτρεξε πίσω από το αυτοκίνητο του Μάουντμπατεν – Γουίντσορ, καθώς αυτό έφευγε με μεγάλη ταχύτητα από έναν δρόμο λίγο έξω από το Βασιλικό Πάρκο του Σάντρινγκαμ. Κλήθηκε η αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου και μεταφέρθηκε για ανάκριση. Το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ως τρομοκρατικό, σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας. Φαίνεται ότι μία από τις ερευνητικές κατευθύνσεις είναι ότι ο ύποπτος έχει εμμονές.

Λήφθηκαν καταθέσεις από μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ο πρώην Δούκας του Γιορκ και ο προσωπικός του φρουρός. Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Νόρφολκ δήλωσε: «Αστυνομικοί κλήθηκαν στο Γούλφερτον λίγο μετά τις 7.30 μ.μ. την Τετάρτη, μετά από αναφορά ότι ένας άνδρας συμπεριφερόταν με εκφοβιστικό τρόπο στο χωριό.

«Οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο και ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για παραβίαση της δημόσιας τάξης και κατοχή επιθετικού όπλου. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Ερευνών της Αστυνομίας του Κινγκς Λιν για ανάκριση και παραμένει υπό κράτηση.»

Ο πρώην Δούκας έχασε το δικαίωμα σε κρατικά χρηματοδοτούμενη αστυνομική προστασία όταν του αφαιρέθηκε ο βασιλικός τίτλος, «Η Αυτού Μεγαλειότης», το 2022, κατά τη διάρκεια μιας αστικής υπόθεσης με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, για την οποία κατέβαλε εκατομμύρια λίρες για να επιλυθεί, χωρίς όμως να παραδεχτεί καμία παράβαση.

Την ίδια περίοδο, οι στρατιωτικοί τίτλοι και οι βασιλικές προστασίες του επιστράφηκαν επίσης στη μητέρα του, την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με την Westminster Security, μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που ιδρύθηκε από έναν πρώην αξιωματικό στενής προστασίας της Βασιλικής Στρατιωτικής Αστυνομίας, το 2022 ο Άντριου «δεν είχε πλέον δικαίωμα σε βασιλική προστασία» από την υπηρεσία RASP (Royal and Specialist Protection) του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν αποσύρθηκε από την άσκηση δημόσιων καθηκόντων.

Η πρώην κατοικία του Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, που βρίσκεται στους χώρους του Windsor Great Park, κοντά στο Κάστρο του Γουίντσορ, βρισκόταν πίσω από έναν «δακτύλιο από ατσάλι».

Καθώς το Σάντρινγκαμ είναι ιδιωτική έκταση και δεν αποτελεί μία από τις επίσημες κατοικίες της Βασιλικής Οικογένειας, ο Άντριου προστατεύεται από τα μέτρα ασφαλείας που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Κάρολος, αφού τα κληρονόμησε από την αείμνηστη Βασίλισσα. Το Σάντρινγκαμ έχει περιορισμένη πρόσβαση στο κοινό και η κατοικία του Μαουντμπάτεν – Γουίντσορ βρίσκεται σε μια έκταση 20.000 στρεμμάτων.

Επιβλήθηκαν περιορισμοί πτήσεων στην περιοχή κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών ασφαλείας. Η κίνηση αυτή έγινε αφού εντοπίστηκαν drones να πετούν πάνω από το κτήμα, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια, την ώρα που ο βασιλιάς φιλοξενούσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου πληρώνει για την ιδιωτική ασφάλεια από το επίδομα που του δίνει ο βασιλιάς για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του στο Marsh Farm. Το κτήμα Sandringham φυλάσσεται ξεχωριστά και έχει άμεση σύνδεση με την αστυνομία του Norfolk. Μια βασιλική πηγή δήλωσε: «Ο βασιλιάς παρέχει ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, το οποίο περιλαμβάνει την ιδιωτική ασφάλεια, αλλά εξαρτάται από τον ίδιο πώς θα διατεθεί ή θα χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό».