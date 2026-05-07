Η Καρολάιν Λέβιτ γέννησε και ανάρτησε μία τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της Βίβι – Το «ευχαριστώ» σε όσους προσευχήθηκαν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ζει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς την Πρωτομαγιά υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί της. Η 28χρονη μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας πως η νεογέννητη κόρη της θα πάρει το όνομα Βιβιάνα, ενώ θα τη φωνάζουν χαϊδευτικά «Βίβι».

Σε μια τρυφερή ανάρτηση, η νεαρή μαμά δημοσίευσε φωτογραφία κρατώντας αγκαλιά το μωρό της και έγραψε: «Είναι τέλεια και υγιής και ο μεγάλος της αδελφός προσαρμόζεται με χαρά στη ζωή με τη νέα του αδελφούλα. Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στην ευτυχισμένη μας φούσκα με το νεογέννητο. Ευχαριστώ όλους όσους μου έστειλαν τις προσευχές τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου – τις ένιωσα πραγματικά καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας. Ο Θεός είναι καλός».

Η οικογένεια φαίνεται να απολαμβάνει τις πρώτες ημέρες με το νέο μέλος, ενώ ιδιαίτερη χαρά έχει και ο μικρός Νίκο, ο 21 μηνών γιος της, που πλέον έχει αποκτήσει τον νέο του ρόλο ως μεγάλος αδελφός.

Η Λέβιτ είχε ανακοινώσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της τον περασμένο Δεκέμβριο μέσω Instagram. Στις γιορτινές φωτογραφίες, πόζαρε μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο κρατώντας την κοιλιά της και έγραφε με συγκίνηση: «Το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε -ένα κοριτσάκι που θα έρθει τον Μάιο του 2026. Ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μεγαλώσει η οικογένειά μας και ανυπομονούμε να δούμε τον γιο μας να γίνεται μεγάλος αδελφός».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Karoline Leavitt Riccio (@karolineleavitt)

Στην ίδια ανάρτηση είχε μιλήσει με αγάπη για τη μητρότητα, γράφοντας πως «η καρδιά μου ξεχειλίζει από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για την ευλογία της μητρότητας, την οποία πιστεύω ειλικρινά ότι είναι το πιο κοντινό πράγμα στον Παράδεισο επί της Γης».

Παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου παρέμεινε ενεργή μέχρι και τις τελευταίες ημέρες πριν από την άδεια μητρότητας. Αν και η τελευταία της ημέρα εργασίας είχε προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου, συνέχισε να δίνει το «παρών» σε σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις και ενημερώσεις.

Η Καρολάιν Λέβιτ είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία ακινήτων Νίκολας Ρίτσο. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τα Χριστούγεννα του 2023 και λίγο αργότερα, στις 10 Ιουλίου 2024, απέκτησε τον γιο του, Νικόλαο Ρόμπερτ Ρίτσιο.

Λίγο μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Λέβιτ είχε επιστρέψει δυναμικά στην προεκλογική εκστρατεία του Donald Trump για τις αμερικανικές εκλογές του 2024, συνδυάζοντας τον απαιτητικό επαγγελματικό της ρόλο με τη ζωή της ως μητέρα.

On May 1st, Viviana aka “Vivi” joined our family, and our hearts instantly exploded with love.



She is perfect and healthy, and her big brother is joyfully adjusting to life with his new baby sister. We are enjoying every moment in our blissful newborn bubble.



— Karoline Leavitt (@karolineleavitt) May 7, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση της Καρολάιν Λέβιτ

Την 1η Μαΐου, η Βιβιάνα, ή αλλιώς «Βίβι», μπήκε στη ζωή και στην οικογένειά μας και οι καρδιές μας γέμισαν αμέσως με απέραντη αγάπη.

Είναι πανέμορφη και υγιέστατη, ενώ ο μεγάλος της αδελφός προσαρμόζεται με μεγάλη χαρά στη ζωή με τη νέα του μικρή αδελφή. Ζούμε κάθε στιγμή μέσα στη δική μας υπέροχη φούσκα νεογέννητης ευτυχίας.

Ευχαριστούμε όλους όσοι μας στήριξαν με τις προσευχές τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου — πραγματικά τις ένιωθα σε όλη αυτή την εμπειρία. Ο Θεός είναι μεγάλος.