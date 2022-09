Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σήμερα στο δυτικό Ιράν και οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν διαδηλωτές κατά την κηδεία μιας νεαρής γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της αφού συνελήφθη από την αστυνομία ηθών που επιβάλλει τους αυστηρούς κανόνες σχετικά με το χιτζάμπ.

Βίντεο, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζουν διαδηλωτές να φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα αφού έχουν συγκεντρωθεί στη Σακέζ, την πόλη της Μαχσά Αμινί, από γειτονικές πόλεις στην ιρανική επαρχία του Κουρδιστάν για να θρηνήσουν την 22χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή χθες, Παρασκευή, σε νοσοκομείο της Τεχεράνης.

«Θάνατος στο δικτάτορα», μια αναφορά στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φώναζαν μερικοί διαδηλωτές ενώ η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα. Τουλάχιστον ένας άνδρας φαίνεται να έχει τραυματισθεί στο κεφάλι σε ένα βίντεο, στο οποίο κάποιος ακούγεται να λέει πως το τραύμα προκλήθηκε από σκάγια. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των βίντεο.

Τους τελευταίους μήνες, ακτιβιστές για τα δικαιώματα έχουν καλέσει τις γυναίκες να αφαιρέσουν δημόσια τα πέπλα τους, μια χειρονομία που θα τις έβαζε σε κίνδυνο να συλληφθουν για παραβίαση του ισλαμικού κώδικα για την ενδυμασία, καθώς οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες της χώρας καταστέλλουν την «ανήθικη συμπεριφορά».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν περιπτώσεις σκληρής καταστολής από μονάδες της αστυνομίας ηθών σε βάρος γυναικών που έχουν αφαιρέσει το χιτζάμπ τους.

Οι αρχές έχουν αρχίσει έρευνες για το θάνατο της Αμινί, όμως ένας ιατροδικαστής δήλωσε σήμερα πως τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων μπορεί να χρειαστούν τρεις εβδομάδες, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία δήλωσε πως η Αμινί ασθένησε καθώς περίμενε μαζί με άλλες γυναίκες, που είχαν τεθεί υπό κράτηση σε τμήμα της αστυνομίας ηθών, και απέρριψε κατηγορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως πιθανόν ξυλοκοπήθηκε. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος που μοιάζει να στηρίζουν την εκδοχή της για τα γεγονότα. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο, το οποίο φαίνεται πως έχει υποστεί επεξεργασία.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:



death to dictator!



Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q