Ιράν: Φεύγουν μαζικά οι κάτοικοι από την Τεχεράνη – Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

Η Μέση Ανατολή έχει πάει φωτιά, μετά τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν με την Τεχεράνη να δέχεται μεγάλα πλήγματα και να μετρά δεκάδες νεκρούς και να πραγματοποιεί αντίποινα προς άλλες χώρες της περιοχής.

Η κυβέρνηση του Ιράν κάλεσε τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από την πρωτεύουσα «διατηρώντας την ψυχραιμία (τους)», έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης και ορισμένων μεγάλων πόλεων, κατευθυνθείτε, εάν είναι δυνατόν κρατώντας την ψυχραιμία σας, προς άλλες πόλεις», έγραψαν οι αρχές σε μήνυμα SMS που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των Ιρανών και ελήφθη από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, μεταδίδει ότι οι Αρχές μετέτρεψαν σε μονόδρομο έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Ιράν, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη εξερχόμενη κυκλοφορία.

Το πρακτορείο κάνει λόγο για έντονη κίνηση προς τα βόρεια της πρωτεύουσας, ενώ ο ανώτατος φορέας εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε νωρίτερα συστήσει στους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Τεχεράνη για λόγους ασφαλείας.

Στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν αυξημένη προσέλευση πολιτών που προμηθεύονται ψωμί και εμφιαλωμένο νερό.

Μεγάλες ουρές παρατηρούνται επίσης στα πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη την πόλη.

Διαδηλωτές υπέρ του καθεστώτος στην Τεχεράνη

Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται στην Τεχεράνη, στον απόηχο της κλιμάκωσης των επιθέσεων στην περιοχή.

Σε παρόμοιες κινητοποιήσεις, χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης έχουν κατέβει στους δρόμους της πρωτεύουσας εκφράζοντας αλληλεγγύη προς το καθεστώς και καταδικάζοντας τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.